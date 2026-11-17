Il caso in un liceo scientifico del Friuli. Lo studente aveva nascosto lo smartphone nello zaino per documentare le molestie subite. I giudici: la scuola avrebbe dovuto ascoltare le sue ragioni

Voleva dimostrare al preside di essere vittima di bullismo, ma alla fine a essere punito è stato proprio lui. Uno studente del secondo anno di un liceo scientifico del Friuli si è ritrovato con 7 in condotta per aver utilizzato il cellulare in classe allo scopo di riprendere i compagni che continuavano a prenderlo di mira. Il Tribunale amministrativo regionale ora ha accolto il ricorso presentato dalla famiglia e condannato la scuola a pagare 1.500 euro di spese processuali. Il caso risale allo scorso maggio, quando il ragazzo ha deciso di raccogliere le prove delle continue sparizioni dei suoi oggetti personali. Prima di uscire dall’aula ha quindi lasciato lo smartphone acceso all’interno dello zaino, impostando la registrazione video. E le immagini hanno effettivamente ripreso alcuni compagni mentre frugavano tra le sue cose.

Perché il preside gli ha messo 7 in condotta

Convinto di aver finalmente trovato il modo di fermare le prepotenze, lo studente ha consegnato il filmato al dirigente scolastico. Ma reazione della scuola è stata diversa da quella che si aspettava. Il preside gli ha contestato di aver introdotto e attivato un dispositivo di registrazione audio e video nei locali scolastici per finalità personali, violando così il regolamento d’istituto. Il richiamo disciplinare è poi diventato l’unica motivazione utilizzata dal Consiglio di classe per assegnargli 7 in condotta durante lo scrutinio finale. La famiglia ha quindi deciso di rivolgersi al Tar per contestare il provvedimento.

Perché i giudici hanno annullato la sanzione

Per i giudici, la scuola ha agito illegittimamente perché non ha mai contestato formalmente l’addebito allo studente né gli ha dato la possibilità di spiegare le proprie ragioni, senza neanche svolgere un’istruttoria adeguatamente documentata. Per il tribunale, questa omissione ha impedito di valutare le circostanze in cui era avvenuta la registrazione e di verificare se potessero giustificare o attenuare la sanzione. Il ragazzo, inoltre, non aveva diffuso le immagini e non aveva precedenti disciplinari. Il Tar ha quindi annullato gli atti dello scrutinio contestati e ha tolto gli effetti della sanzione sul voto di condotta.