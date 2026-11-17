Lo studente di un liceo classico aveva contestato diversi errori nei verbali d'esame e presunte irregolarità durante le prove. Ma per i giudici non ci sono elementi sufficienti per annullare il risultato

Non era soddisfatto del 78 su 100 ottenuto alla Maturità e aveva deciso di rivolgersi al tribunale per ottenere una revisione del voto. Ma il ricorso è stato respinto e ora lo studente dovrà pagare anche 3mila euro di spese legali. È quanto stabilito dal Tar della Toscana con la sentenza n. 2261/2026, depositata il 16 novembre, che ha confermato il risultato conseguito dal ragazzo al termine dell’anno scolastico 2024/2025. Il giovane, diplomato in un liceo classico, aveva impugnato l’esito dell’esame sostenendo che la commissione avesse commesso diverse irregolarità. Tra le contestazioni figuravano anche alcuni contrasti avuti con gli insegnanti durante l’anno, che secondo lo studente avrebbero influito negativamente sulla valutazione finale.

Il nome del fratello, le cancellature, i ritardi: cosa ha contestato lo studente

A far partire il ricorso, come riferisce Orizzonte Scuola, era stata soprattutto una discrepanza individuata nei documenti ufficiali dell’esame. Lo studente aveva ottenuto 37 punti di credito scolastico, 25 nelle due prove scritte e 16 all’orale. Nel verbale del 21 giugno 2025, però, una tabella riepilogativa riportava 32 punti agli scritti, anziché 25, indicando erroneamente i punteggi di 17 e 15 al posto di 12 e 13. Il ragazzo aveva segnalato la presenza di cancellature nelle griglie di valutazione, l’indicazione del nome del fratello al posto del proprio nel verbale del colloquio e un ritardo nell’avvio della prima prova scritta. Secondo la sua ricostruzione, la presidente della commissione si sarebbe anche assentata per circa venti minuti durante l’orale, che sarebbe stato anticipato rispetto al calendario iniziale.

Perché il Tar ha respinto il ricorso

Per i giudici, nessuna delle irregolarità contestate giustifica l’annullamento del voto. La discrepanza nei punteggi degli scritti è stata considerata un semplice errore materiale di trascrizione, perché le griglie di valutazione riportavano correttamente i 25 punti assegnati. Anche il nome sbagliato e il ritardo nell’avvio della prova non avrebbero prodotto conseguenze concrete sulla valutazione. Quanto all’anticipo del colloquio, il tribunale ha accertato che lo studente aveva dato il proprio consenso scritto. Il Tar ha poi dichiarato inammissibili le contestazioni relative ai rapporti con i docenti durante l’anno scolastico, poiché il ragazzo non aveva impugnato gli scrutini di ammissione.

Nessuna irregolarità

Sulla presunta assenza della presidente, i magistrati hanno ricordato che i verbali d’esame sono «atti pubblici, i quali, ex art. 2700 c.c., fanno fede, fino a querela di falso, dei fatti dagli stessi attestati». Per contestarne formalmente la veridicità sarebbe stata quindi necessaria un’apposita azione giudiziaria. Il tribunale ha infine ribadito che il giudice amministrativo può intervenire sulle valutazioni scolastiche soltanto in presenza di evidenti irregolarità o manifesta illogicità, senza sostituirsi alla commissione nell’attribuzione dei voti. Il 78/100 resta dunque invariato, con la condanna dello studente al pagamento delle spese di giudizio.