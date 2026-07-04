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Si presenta alla Maturità su un letto a baldacchino, la trovata di uno studente per l’orale: «Il giorno del giudizio finale è arrivato» – Il video

04 Luglio 2026 - 11:37 Ygnazia Cigna
La trovata di Matteo Iacopini, maturando al liceo Farnesina di Roma, diventata virale sui social. Ecco il filmato
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Un ingresso decisamente fuori dagli schemi per affrontare l’esame orale di maturità. Matteo Iacopini, studente del liceo Farnesina di Roma, si è presentato davanti alla commissione trasportato su un letto a baldacchino sorretto dagli amici, mentre altri lo accompagnavano sventolando foglie di palma. Scena del tutto teatrale che ha attirato l’attenzione di compagni e presenti e che, ripresa in video, è diventata subito virale sui social.

Lo studente: «Il giorno del giudizio finale è arrivato»

L’istituto si trova nella zona di Ponte Milvio e lo studente, che è anche un creator sui social, ha scelto di rendere uno dei momenti più importanti del percorso scolastico in una sorta di cerimonia regale. Vestito con un outfit ispirato a quello di un sovrano, ha fatto il suo ingresso con tanto di letto a baldacchino. «Signore e signori, il grande momento è arrivato. Il giorno del giudizio finale, la fine di un percorso durato un lustro intero», ha dichiarato Iacopini.

Il precedente

Per lo studente non si tratta della prima iniziativa capace di attirare l’attenzione del web. Già nelle scorse settimane, infatti, si era presentato a scuola in limousine per l’ultimo giorno di lezione. Anche in quell’occasione il video aveva raccolto numerose visualizzazioni e commenti.

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