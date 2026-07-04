Si presenta alla Maturità su un letto a baldacchino, la trovata di uno studente per l’orale: «Il giorno del giudizio finale è arrivato» – Il video
Un ingresso decisamente fuori dagli schemi per affrontare l’esame orale di maturità. Matteo Iacopini, studente del liceo Farnesina di Roma, si è presentato davanti alla commissione trasportato su un letto a baldacchino sorretto dagli amici, mentre altri lo accompagnavano sventolando foglie di palma. Scena del tutto teatrale che ha attirato l’attenzione di compagni e presenti e che, ripresa in video, è diventata subito virale sui social.
Lo studente: «Il giorno del giudizio finale è arrivato»
L’istituto si trova nella zona di Ponte Milvio e lo studente, che è anche un creator sui social, ha scelto di rendere uno dei momenti più importanti del percorso scolastico in una sorta di cerimonia regale. Vestito con un outfit ispirato a quello di un sovrano, ha fatto il suo ingresso con tanto di letto a baldacchino. «Signore e signori, il grande momento è arrivato. Il giorno del giudizio finale, la fine di un percorso durato un lustro intero», ha dichiarato Iacopini.
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Il precedente
Per lo studente non si tratta della prima iniziativa capace di attirare l’attenzione del web. Già nelle scorse settimane, infatti, si era presentato a scuola in limousine per l’ultimo giorno di lezione. Anche in quell’occasione il video aveva raccolto numerose visualizzazioni e commenti.