Mestre, paura alla Maturità: il presidente di commissione sviene per il caldo e batte la testa. Sospesi gli esami orali

Il docente è stato trasportato in ospedale. La rabbia del sindacato Anief: «Non si può rischiare la vita in classe». Solo il 7% delle scuole ha l'aria condizionata

Momenti di apprensione all’istituto superiore Luzzatti di Mestre, in provincia di Venezia, dove lo svolgimento degli esami orali di maturità è stato bruscamente interrotto da un malore improvviso. Durante l’esame di Stato, il presidente della commissione d’esame è svenuto a causa del caldo infernale di questi giorni all’interno delle aule. Nella caduta, il docente ha battuto la testa riportando una ferita. Immediata la reazione dei presenti, che hanno fatto scattare la macchina dei soccorsi. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 che ha trasportato l’insegnante in ospedale per gli accertamenti del caso. Le sue condizioni, fortunatamente, non sono gravi.

Stop agli esami orali

L’accaduto si è verificato martedì 30 giugno, costringendo la scuola a una sospensione forzata delle prove orali. Gli esami di maturità in calendario di ieri sono stati inevitabilmente fermati dato che la commissione si è ritrovata improvvisamente senza il presidente, un’assenza che per legge impedisce la validità della sessione d’esame. La dirigenza scolastica dell’istituto Luzzatti ha seguito i protocolli di sicurezza previsti per le emergenze, allertando tempestivamente i soccorsi e gli uffici scolastici territoriali.

Solo il 7% delle scuole ha l’aria condizionata

L’istituto veneziano in cui è avvenuto l’incidente non è dotato né di aria condizionata né di alcun impianto di refrigerazione artificiale nelle aule. Una carenza strutturale che rappresenta la realtà della stragrande maggioranza degli istituti del nostro Paese. Stando ai dati del ministero dell’Istruzione e del Merito, in Italia appena il 7,42% degli edifici scolastici è provvisto di un impianto di condizionamento o di ventilazione interna, lasciando oltre il 92% delle scuole del Paese totalmente esposto alle ondate di calore estive.

La rabbia del sindacato: «Non si può rischiare la vita in classe»

Sulla questione interviene il sindacato Anief, che con una nota ha dato notizia di quanto accaduto a Mestre. «Non si possono svolgere esami e attività scolastiche di ogni genere in classi dove si sfiorano i 40 gradi. Il presidente di commissione è stato portato al pronto soccorso e gli esami sono stati sospesi», ha dichiarato il presidente del sindacato Marcello Pacifico. «La verità è che con il clima sempre più torrido bisogna avere il coraggio di intervenire in modo strutturale, attrezzando le aule con opere di climatizzazione fisse, così da agevolare le operazioni di formazione e di verifica tutelando la salute del personale e, ovviamente, degli studenti. Non si può rischiare la vita a scuola», ha concluso.