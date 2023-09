No! Il video della mamma furiosa che strappa la bandiera arcobaleno a scuola è una messinscena

C’è un video che ha spopolato di recente sui social. E che secondo diversi utenti ritrarrebbe una mamma che «entra in classe e strappa una bandiera LGBT e sgrida l’insegnante». La clip dura circa un minuto e mezzo: in essa vediamo una donna che fa irruzione in un’aula e, dopo aver strappato la bandiera arcobaleno dal muro, la butta nel cestino. Per tutta la durata del video, ricopre di invettive l’insegnante. Il web si è presto schierato nei confronti di questo gesto divisivo. Ma il litigio non è genuino, si tratta di una messinscena organizzata per stimolare un dibattito.

Per chi ha fretta:

Un video virale sui social mostra una madre entrare arrabbiata nella classe di una scuola statunitense e strappare una bandiera arcobaleno affissa al muro.

Il video è stato condiviso anche da politici repubblicani che definiscono la richiesta di normali diritti civili da parte della comunità Lgbtq «propaganda».

Si tratta però di una messinscena, girata per stimolare dibattito, come spiegato dall’autore.

Analisi

Ecco un esempio della condivisione sopracitata. Nella descrizione si legge: «La mamma entra in classe e strappa una bandiera LGBT e sgrida l’insegnante».

Ma questo episodio così insolito è davvero avvenuto? In realtà, no. Le protagoniste della scena non sono una mamma e una professoressa, bensì due attrici, che stanno prendendo parte a una messinscena creata al solo scopo di fare scalpore sui social. Il video è stato ampiamente diffuso su X, precedentemente noto come Twitter, da personalità note per aver condiviso in passato informazioni non verificate. Una tra tutte: la congresswoman repubblicana della della Georgia (Usa) Marjorie Taylor Greene che scrive: «La propaganda Lgbtq fuori dalle scuole» (archiviato qui).

Lei e tutti coloro che credono che il video mostri un litigio genuino, però, sono stati smentiti dallo stesso autore del video, spiegando che si tratta di una messinscena, organizzata e filmata per essere condivisa e stimolare dibattito (tweet archiviato qui).

Conclusioni

Un video virale sui social mostra una madre entrare arrabbiata nella classe di una scuola statunitense e strappare una bandiera arcobaleno affissa al muro. Il video è stato condiviso anche da politici repubblicani. Si tratta però di una messinscena, girata per stimolare dibattito, come spiegato dall’autore.

