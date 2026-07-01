Medicina, arriva la piattaforma del ministero per prepararsi al semestre filtro: dagli esercizi alle simulazioni d’esame

Il portale mette a disposizione esercizi e verifiche sui programmi di chimica, fisica e biologia. Servirà per valutare il proprio livello di preparazione

È online la nuova piattaforma dedicata agli studenti che intendono accedere ai corsi di laurea in Medicina, Odontoiatria e Veterinaria attraverso il nuovo percorso del semestre aperto. L’iniziativa è nata di concerto tra la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane e il ministero dell’Università e della Ricerca ed è stata realizzata dal CISIA. La piattaforma è completamente gratuita e ha l’obiettivo di affiancare le attività didattiche predisposte dagli atenei, offrendo agli studenti un supporto concreto nella preparazione alle prove e nel consolidamento delle competenze richieste.

Gli esercizi e le verifiche di chimica, fisica e biologia

Il portale mette già a disposizione esercizi e verifiche sui programmi di chimica, fisica e biologia della scuola secondaria di secondo grado. Si tratta di strumenti pensati per consentire agli studenti di valutare il proprio livello di preparazione iniziale e colmare eventuali lacune prima dell’avvio del Semestre aperto. Nelle prossime settimane saranno inoltre pubblicati i moduli formativi dedicati agli stessi ambiti disciplinari.

Le simulazioni degli esami di medicina

Con l’inizio del nuovo percorso universitario, la piattaforma verrà ulteriormente ampliata con esercitazioni basate sui syllabus di biologia, fisica, chimica e propedeutica biochimica previsti per l’anno accademico 2026/2027. Gli studenti potranno così verificare progressivamente il livello di apprendimento delle diverse unità didattiche affrontate durante le lezioni. Tra le funzionalità più attese ci sono anche le simulazioni degli esami di profitto che si svolgeranno al termine del semestre. Le prove riprodurranno fedelmente la struttura degli esami ufficiali, sia per numero e tipologia di quesiti sia per durata, consentendo agli studenti di familiarizzare con le modalità di valutazione.