Università di Torino, la frase choc della prof sui writer caduti da Palazzo Nuovo: «Dove non arriva la governance dell’ateneo arriva la mano de Dios»

Il polo universitario prende le distanze dalle parole della docente, medievalista: «Sono parole incompatibili con la responsabilità di chi insegna e con i principi che un’università è chiamata a difendere»

Bufera all’Università di Torino per un post pubblicato su Facebook da Laura Gaffuri, docente di Storia medievale e referente per gli studenti con disabilità presso il Dipartimento di Studi Storici. Commentando la vicenda dei due writer rimasti gravemente feriti nella notte tra giovedì e venerdì dopo essere precipitati dalla facciata di Palazzo Nuovo — edificio in quel momento occupato dagli studenti — la professoressa ha scritto: «Dove non arriva la governance dell’ateneo arriva per fortuna la mano de Dios».

Il riferimento ironico al celebre gol di Diego Armando Maradona, accompagnato dall’emoticon di una faccina sorridente che fa l’occhiolino, riporta Repubblica, ha subito scatenato forti polemiche interne, alimentate anche dal delicato ruolo ricoperto dalla docente in ambito inclusivo. A giustificazione del suo sfogo, legato allo stop della didattica causato dalla protesta studentesca per oltre sette giorni, Gaffuri ha poi aggiunto nello stesso intervento: «Cosa posso dire, dopo una settimana di espulsione di docenti e studenti e di impossibilità di proseguire le lezioni?».

L’ateneo prende le distanze dalla docente

Immediata e durissima la presa di posizione dell’ateneo torinese, che ha sconfessato l’accaduto con una nota ufficiale: «Unito prende nettamente le distanze dal post della professoressa Laura Gaffuri sul grave incidente di Palazzo Nuovo. Presentare il ferimento di due persone come una fortunata soluzione all’occupazione è gravissimo e inaccettabile. Nulla può giustificare il compiacimento per un incidente che ha messo a rischio vite umane. Sono parole incompatibili con la responsabilità di chi insegna e con i principi che un’università è chiamata a difendere».