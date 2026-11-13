I due writer caduti dal tetto dell’università occupata a Torino

Stavano cercando di raggiungere una parete per realizzare un graffito. Nessuno dei due è grave

Due uomini di 36 anni sono rimasti feriti questa mattina 13 novembre intorno alle 4.30 cadendo da una scala esterna al secondo piano di Palazzo Nuovo, sede dell’Università di Torino sul lato di corso San Maurizio. La struttura è occupata dagli studenti in questi giorni. Secondo una prima ricostruzione divulgata dall’agenzia di stampa Ansa i due stavano cercando di raggiungere una parete per realizzare un graffito.

L’incidente

Uno dei due, trasportato all’ospedale Cto, ha riportato una frattura del femore e alcune costali. Per lui è previsto un intervento chirurgico. La prognosi è di 60 giorni. I due uomini sono stati soccorsi dai sanitari della Croce Rossa di Torino, intervenuti con due ambulanze del 118. L’altro ferito è stato trasportato all’ospedale San Giovanni Bosco. Entrambi sono stati inizialmente classificati in codice verde. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di corso Regina Margherita. I carabinieri della Compagnia di San Paolo indagano sull’accaduto.