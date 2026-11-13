Reality show limitati e più scienza: il programma della Lista Studentesca Serba per i media

Il Serbian Times racconta il programma dei vincitori alle elezioni. Il 30% della programmazione televisiva da dedicare a trasmissioni scientifiche o per bambini

Reality show trasmessi solo in tarda serata e per 45 minuti al giorno. E il 30% della programmazione televisiva da dedicare a trasmissioni scientifiche o per bambini. Questo il vastissimo programma della Lista Studentesca Serba per i media secondo il Serbian Times, che cita il programma dei vincitori delle elezioni.

Il programma della lista studentesca serba per i media

Tra le 11 misure proposte figurano cambiamenti significativi alla programmazione tv e alla tutela dei minori. Per questo c’è la limitazione dei reality show sui canali nazionali a un massimo di 45 minuti al giorno. E non solo: Secondo il piano proposto, i reality sarebbero consentiti solo dopo le 23, senza diretta. Stesse restrizioni anche per repliche e speciali. Ma i programmi rimarrebbero comunque disponibili sulle piattaforme televisive a pagamento. Ma con restrizioni di età e parental control.

L’altra proposta è quella del 30% della programmazione dei broadcast nazionali che dovrebbe essere costituito da programmi scientifici ed educativi, contenuti culturali e artistici, documentari e programmi per bambini. Sono previste anche modifiche alla legge sulla pubblicità, con la promozione gratuita dei contenuti culturali e gli spazi da riservare da parte delle emittenti.

L’accesso ai fascicoli dei redattori di Rts

Intanto però nel paese è scoppiata una polemica sulla presunta richiesta da parte del movimento di poter visionare i fascicoli di 50 fra redattori e conduttori dell’emittente pubblica Rts, da anni additata come «voce del regime» dalle opposizioni. La vicenda è diventata di dominio pubblico a seguito di una fuga di notizie con un video in cui il direttore ad interim dei notiziari di Rts, Borivoje Uskoković, lo annunciava ai colleghi redattori durante una riunione interna, precisando che la richiesta è conforme alla legge serba sul libero accesso alle informazioni di rilevanza pubblica per un servizio pubblico.

La richiesta

Dopo le polemiche Uskoković ha precisato all’agenzia di stampa FoNet che nessun fascicolo è uscito dall’azienda, e che «nessun dossier è stato inviato a chicchessia». Chiarendo che la richiesta non proveniva dalla Lista Studentesca, ma dal movimento studentesco (Studenti in blocco), che ha invocato l’accesso legittimo agli atti nella cosa pubblica. Questa controversia si inserisce all’indomani delle elezioni politiche serbe che hanno visto la netta affermazione della Lista Studentesca. I rappresentanti della lista avevano già presentato lo scorso 27 ottobre 2026 una richiesta formale (una lettera aperta) alla Radio Televisione Serba e all’autorità garante per i media (Rem) per chiedere le dimissioni dei vertici di Rts e l’istituzione di un’amministrazione temporanea dell’emittente.

La Gestapo

Il 28 ottobre si è dimessa la direttrice generale di Rts Manja Grčić. Il giorno dopo sono stati sostituiti i capiredattori. Lunedì 9 novembre i membri della lista, per voce della candidata eletta Svetlana Stanarević, hanno ribadito che l’apertura dei vecchi dossier e file segreti dello Stato rimarrà una priorità del nuovo corso politico per procedere a una completa «depoliticizzazione delle istituzioni». L’ex presidente Aleksandar Vučić, parlando da capo dell’opposizione in pectore e citato da Tanjug, ha detto che «nemmeno la Gestapo» aveva chiesto i dossier su Radio Serbia nel 1941.