«Voleva essere uomo, era vittima di bullismo»: la storia del suicidio di una 15enne a Roma

Si è gettata dal quinto piano di un condominio a Roma. L'indagine per istigazione. Il biglietto lasciato ai genitori e a un'altra persona, che sarà sentita dagli inquirenti

«Voleva diventare un ragazzo, in più di un’occasione, in passato, è stata vittima di bullismo». Per questo ieri all’ora di pranzo una ragazza di 15 anni si è gettata dal quinto piano di un condominio a Roma. La procura ha aperto un fascicolo ipotizzando contro ignoti il reato di istigazione al suicidio. L’inchiesta è coordinata dal pm Antonio Clemente. La 15enne ha lasciato un biglietto. Mentre dietro il gesto potrebbero esserci anche un amore incompreso e non ricambiato.

I messaggi d’addio

La ragazza, scrive il Corriere, avrebbe mandato anche messaggi di addio senza spiegazioni agli amici più intimi. I genitori intanto hanno parlato con gli agenti del commissariato Flaminio. La madre straniera e il padre italiano hanno ripercorso gli ultimi mesi vissuti dalla figlia. Che ha manifestato il disagio verso il suo corpo di donna e la sua volontà di cambiare sesso. I genitori hanno dato un sì condizionato a un percorso attraverso il quale la ragazza prendesse consapevolezza delle conseguenze.

L’angoscia

Ma nel tempo la madre e il padre hanno visto crescere l’angoscia della figlia. Hanno riferito della tristezza e del travaglio al ritorno da scuola. La ragazza si chiudeva in camera, ma a volte si confidava raccontando come i compagni non l’accettassero, non rispettassero la sua identità, addirittura in qualche caso l’avrebbero offesa, derisa. E lei di conseguenza si sarebbe sentita isolata. Da qu l’indagine per bullismo.

Il messaggio

Secondo il Messaggero la ragazza nel biglietto d’addio ha fatto riferimento a una persona con cui forse aveva un legame sentimentale. Gli investigatori potrebbero sentirla nelle prossime ore. L’autopsia sarà eseguita presso l’Istituto di medicina legale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore della Capitale. In passato la vittima aveva anche compiuto atti di autolesionismo.