Torino, vicepreside ferita durante l’occupazione: lo scontro ai cancelli sulle chiavi e la telefonata di Valditara

Gli studenti avrebbero strappato le chiavi del cancello dalle mani della vicepreside. Il dirigente scolastico Paolo Ficara: «Erano tranquilli, non capisco le ragioni di questo gesto». Indaga la Digos

È iniziata con due donne contuse e una denuncia in questura l’occupazione dell’istituto superiore Santorre di Santarosa di Torino. Intorno alle 7.40 di oggi, lunedì 16 novembre, un gruppo di studenti ha fatto ingresso nella sede centrale della scuola, in corso Peschiera, per dare il via all’occupazione. I cancelli erano ancora aperti quando alcuni ragazzi avrebbero spinto la vicepreside e una collaboratrice scolastica contro le inferiate nel tentativo di impossessarsi delle chiavi, probabilmente per impedire che venisse chiuso l’ingresso. La vicepreside ha riportato una contusione a un polso. Entrambe le donne sono ricorse alle cure del pronto soccorso.

Il preside: «Non c’erano particolari motivi di allarme»

A confermare la ricostruzione dell’accaduto è il dirigente scolastico Paolo Ficara, che si trova a Roma per altri impegni. «Ci ha davvero stupito, eravamo tranquilli, non c’erano particolari motivi di allarme. Durante l’ultima occupazione i ragazzi sono stati serissimi e maturi, hanno gestito bene la cosa», racconta. «Chissà che cosa è girato a questo gruppetto di 6 o 7 che ha strappato di mano le chiavi alla vicepreside e alla collaboratrice scolastica. Non capiamo le ragioni del gesto», commenta. Il preside fa sapere che le due donne hanno riportato diverse contusioni, ma nessuna frattura. Illeso invece il direttore dei servizi generali e amministrativi (Dsga), che aveva assistito alla scena e cercato di allontanare gli studenti.

La replica degli studenti

Gli studenti confermano quanto accaduto. «Non volevamo farle male e, per questo, le chiediamo scusa. Le abbiamo tolto le chiavi per occupare, è vero, ed è nato lo scontro», riferiscono gli studenti e le studentesse. «Sicuramente la professoressa si è fatta male e ci dispiace, ma l’obiettivo non era quello»

Ma la scuola resta occupata

Per quanto accaduto è stata presentata una denuncia alla questura di Torino e sono in corso gli accertamenti della Digos. L’istituto risulta ancora occupato dai collettivi studenteschi. «Noi la guerra non la paghiamo» e «Santorre occupato» sono gli striscioni che si vedono di fronte la scuola. Le attività didattiche sono state sospese anche nella succursale di via Vigone, da dove diversi studenti si sono spostati in gruppo per raggiungere la sede centrale di corso Peschiera e partecipare all’occupazione.

Il ministro Valditara telefona al preside

Secondo quanto riferiscono dal ministero dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara ha telefonato al preside della scuola «per sincerarsi delle condizioni di salute dei dipendenti feriti durante l’occupazione e per esprimere la vicinanza e la solidarietà al personale aggredito e a tutta la comunità scolastica».