«La scuola e il lavoro vengono dopo»: così si aiutano i giovani Neet a ripartire

Dall’educativa di strada ai laboratori creativi, i progetti che cercano di raggiungere i giovani fuori dai percorsi di studio e lavoro

«Anche un semplice saluto mi metteva in imbarazzo». Ayub ha 16 anni. Da un po’ di tempo ha messo in pausa il percorso scolastico. «La scuola non faceva più per me», racconta. Non è semplice capire quale direzione prendere, soprattutto «quando si è ancora giovani e il futuro sembra lontano e poco definito». Poi è arrivato il desiderio di rimettersi in gioco, di concedersi una nuova possibilità. «Ho sentito che era arrivato il momento di ripartire», dice. «Avevo bisogno di ritrovare fiducia».

Fiducia e disorientamento sono parole che ricorrono spesso nelle storie dei giovani Neet, acronimo inglese di Not in Education, Employment or Training, che identifica chi non studia, non lavora e non segue percorsi di formazione. In Italia è una condizione che riguarda il 13,3% dei ragazzi tra i 15 e i 29 anni. Un dato in calo rispetto al 15,5% del 2024, ma che continua a collocare il Paese tra quelli con la più alta incidenza in Europa. Eppure, dietro quella sigla, che racconta soltanto ciò che manca, si nascondono storie molto diverse. Ci sono percorsi interrotti e tentativi falliti, ma anche il desiderio di ripartire. E c’è chi riesce a farlo da solo, e chi invece ha bisogno di una mano.

Sul territorio, scuole, associazioni, enti e organizzazioni intercettano i giovani, li sostengono e aiutano a ritrovare una direzione. Perché ridurre tutto a una categoria statistica significa rischiare di perdere di vista le persone come Ayub. «Non è solo la mancanza di competenze o conoscenze, ma anche quella di riconoscere il proprio valore e immaginare possibilità concrete per il futuro», ci dice la psicoterapeuta Sara Simoneschi di Eutopia, spazio giovanile e presidio territoriale di Shake The Future!, progetto promosso dal Comune di Mantova a sostegno della crescita personale e professionale dei giovani tra i 16 e i 29 anni, implementato insieme a Regione Lombardia e Fondazione Cariplo.

Dall’educativa di strada ai colloqui: come i progetti intercettano i ragazzi

Quando la prevenzione, per quanto fondamentale, non basta, come si può intervenire per contrastare il fenomeno dei Neet? Il primo passo è l’intercettazione, comune a tanti progetti, per verificare requisiti anagrafici e condizioni di fragilità dei giovani. C’è chi si presenta spontaneamente, chi arriva attraverso la famiglia, le scuole, i servizi sociali, i centri per l’impiego o la propria rete di conoscenze. Un altro canale è l’educativa di strada, che porta gli operatori nei luoghi frequentati dai giovani, anche nei piccoli comuni.

«Andiamo nei posti di aggregazione e, attraverso incontri informali, costruiamo relazioni di fiducia e cerchiamo di comprendere i loro bisogni. Quando emerge una necessità, possiamo accompagnarli verso il servizio più adatto. È un lavoro lungo, che talvolta richiede anni, ma permette di raggiungere chi difficilmente si rivolgerebbe spontaneamente a un servizio», spiega Claudia Tenca, project manager di Beat of The Neet, progetto selezionato da Regione Lombardia nell’ambito di Zeroneet, iniziativa promossa da Fondazione Cariplo in collaborazione con Regione Lombardia e Intesa Sanpaolo, con l’obiettivo di favorire l’inserimento lavorativo dei giovani nel Lodigiano.

Il passo successivo è conoscere i ragazzi e le loro storie. «Approfondiamo il percorso scolastico e lavorativo, le competenze, ma anche tutto ciò che esula dalla formazione e dal lavoro: attività sportive, volontariato, interessi personali, amicizie e relazioni sociali. È importante capire se esista una rete di persone che possa sostenerlo», spiega Gloria Pasinelli, project manager di Rubami la Noia!, progetto rivolto ai giovani tra i 15 e i 29 anni in condizione di fragilità o inattività, attivo a Bergamo, Dalmine, Treviglio e Romano di Lombardia.

Le situazioni sono diverse. «C’è chi ha lasciato la scuola e attraversato un periodo di inattività, e chi, pur avendo un diploma o iniziato l’università, fatica a trovare la propria strada – prosegue Pasinelli -. Spesso hanno già competenze per entrare nel mondo del lavoro, ma hanno bisogno di orientamento e di una spinta per ripartire». Nel primo approccio «è fondamentale mettersi sul piano completamente orizzontale», sottolinea. Ciò significa che i «ragazzi non devono sentirsi giudicati, ma devono capire che siamo lì prima di tutto per ascoltare, conoscere e approfondire la loro situazione. Non possiamo pensare di avere immediatamente la risposta perfetta. I percorsi devono essere personalizzati e costruiti insieme», conclude.

La riattivazione per micro-obiettivi: Ayub e il cineforum

All’intercettazione segue la riattivazione. Che molto spesso richiede un lavoro più ampio e graduale rispetto al semplice accesso a un’opportunità formativa o lavorativa. «Serve una vera e propria rivoluzione culturale – prosegue Simoneschi, psicoterapeuta di Shake The Future! – dobbiamo creare contesti in cui i giovani possano ritrovare fiducia nelle proprie capacità, mettersi alla prova senza paura del giudizio e scoprire, passo dopo passo, nuove possibilità per il proprio futuro».

Le proposte possono comprendere laboratori artistici, musica, attività manuali, momenti di confronto, coaching individuale e orientamento attraverso esperienze concrete. Per poi arrivare a percorsi di formazione, laboratori tecnici o tirocini nelle imprese. «L’esperienza ci ha insegnato che procedere per micro-obiettivi è più efficace che puntare subito a un grande traguardo – spiega ancora Simoneschi -. Spingere un ragazzo a fare un passo per cui non si sente ancora pronto può generare ulteriore frustrazione e allontanarlo dal percorso. Chiedergli di tornare immediatamente a scuola o al lavoro, per esempio, è come chiedere a qualcuno che si è scottato con il fuoco di rimetterci subito la mano».

Ogni martedì, Ayub partecipa a un cineforum. «Guardiamo un film che affronta temi vicini alle esperienze e alle domande di noi adolescenti. Poi ne parliamo insieme», ci dice. È un modo per confrontarsi, ascoltare punti di vista diversi e stare in compagnia. «Piano piano sto imparando a sentirmi più a mio agio. Ho ricominciato a uscire, a conoscere persone e a mettermi alla prova. Non ho ancora tutte le risposte sul mio futuro, ma sento di aver iniziato a fare qualche passo avanti».

Il metodo peer-to-peer e il junk journaling: come Chiara è uscita dalla stanza

Come Ayub, anche Chiara, 16 anni, ha smesso di andare a scuola, uscire con le amiche e di praticare sport. Il suo mondo si è fatto sempre più piccolo, fino a restringersi alle pareti di casa. Una situazione di forte isolamento sociale, con alcuni elementi riconducibili al fenomeno dell’hikikomori. Avvicinarla non era semplice. Gli educatori hanno cercato un punto di contatto partendo da un suo interesse: il junk journaling, una pratica creativa che utilizza quaderni, fotografie, ritagli e materiali di recupero per comporre diari personali. Da qui è nata l’idea di un laboratorio, con il supporto di un’arteterapeuta.

Si tratta di un’attività esperienziale. «Si toccano i materiali, si sperimentano le consistenze e si cerca di esprimere, non attraverso le parole ma attraverso la creatività, ciò che si ha voglia di raccontare quel giorno – ci racconta la psicoterapeuta del progetto Eutopia a Mantova -. C’è poi un momento di scambio: ciascuno passa il proprio giornale alla persona che ha accanto, che realizza una pagina per lui. In questo modo il quaderno diventa qualcosa che non appartiene più soltanto al singolo, ma si trasforma in un prodotto condiviso con il gruppo».

Il giornale creato dai ragazzi del laboratorio “Eutopia” di Mantova

Il laboratorio segue una metodologia peer-to-peer. «Noi facciamo cinque passi indietro e lasciamo la conduzione delle attività ai ragazzi», spiega. In questo caso, a guidare il laboratorio è Giorgia (nome di fantasia, ndr) anche lei 16enne, che – come molti suoi coetanei – ha vissuto una condizione di rischio di isolamento sociale. «Vogliamo che scoprano che non tutti i loro pari sono come quelli che li hanno feriti, che esiste anche un mondo non spietato e non giudicante». L’adulto resta presente, ma non controlla e garantisce uno spazio protetto, in cui ciascuno possa sentirsi accolto. «Trasformare una passione o un’attitudine individuale in un laboratorio permette a quella persona di sentirsi capace e competente», conclude la psicoterapeuta.

Per un mese Chiara non si è fatta sentire. Poi qualcosa è cambiato. È uscita dalla sua cameretta, interrompendo il proprio isolamento per partecipare al laboratorio insieme ad altri ragazzi. Ha trovato uno spazio protetto e non giudicante, in cui ritrovarsi e condividere esperienze, senza necessariamente dover parlare o confrontarsi. Un luogo in cui semplicemente stare insieme e dedicarsi a un’attività che, fino a quel momento, svolgeva da sola, chiusa nella propria stanza. Un primo passo, ma fondamentale.

La rete territoriale e il lavoro in sinergia: la storia di Aurora

Come Ayub e Chiara, anche Aurora, 20 anni, dopo il liceo ha attraversato un periodo di confusione, senza avere le idee chiare sul proprio futuro. Poi la scelta di rimettersi in gioco e cercare una nuova direzione. La curiosità per il mondo dei cocktail l’ha portata a conoscere il progetto Shake the Future e a iscriversi al corso di bartender. «Sono partita da zero, senza aver mai lavorato in un bar. Mi siamo messi alla prova: sperimentare, sbagliare e riprovare è stato il modo migliore per imparare», ci racconta.

La riattivazione, sia che avvenga attraverso laboratori, percorsi di formazione e tirocini, non si esaurisce nell’accompagnamento individuale. Perché un percorso possa durare nel tempo, serve infatti una rete territoriale capace di sostenere i giovani anche oltre la conclusione dei progetti. «È fondamentale coinvolgere volontari e realtà locali. Non basta accompagnare direttamente i ragazzi: bisogna fare in modo che il territorio impari a conoscerli e possa continuare a sostenerli», spiega Pasinelli di Rubami la Noia! La collaborazione tra soggetti diversi permette di mettere in comune competenze e risorse, individuando per ciascun giovane il percorso più adatto. «Una rete articolata consente di indirizzare ogni ragazzo verso l’organizzazione più vicina ai suoi bisogni», aggiunge la project manager di Beat of The Neet. Fondamentale è garantire continuità al sostegno, costruendo punti di riferimento che restino presenti nel tempo. «Altrimenti rischiamo che i ragazzi tornino alla situazione di partenza. Il vero obiettivo non è soltanto intercettarli e “riattivarli”, ma accompagnarli verso una maggiore autonomia».

Oggi Aurora studia Scienze della Comunicazione all’Università di Verona e, quando ne ha avuto l’opportunità, ha scelto di candidarsi al bando per il Servizio civile. L’esperienza le ha permesso soprattutto di esplorare possibilità che prima non aveva neppure preso in considerazione. «Ho capito che non bisogna necessariamente avere già chiara la propria strada, a volte basta la voglia di cominciare». Di fare il primo passo.

Le storie di Ayub, Chiara e Aurora raccontano percorsi diversi, ma hanno un elemento in comune. Dietro l’inattività possono esserci abbandono scolastico, isolamento, difficoltà economiche, ansia e perdita di fiducia nelle proprie capacità. Non esiste una risposta valida per tutti. Per qualcuno il primo passo è tornare a scuola, per altri frequentare un laboratorio, conoscere nuove persone o trovare il coraggio di affrontare un colloquio. Contrastare il fenomeno dei Neet significa anche raggiungere chi si è allontanato dalle opportunità e offrirgli uno spazio in cui rimettersi in gioco senza sentirsi giudicati. A volte si comincia da un film visto insieme, un quaderno da riempire o un cocktail preparato per la prima volta. Non sono ancora una risposta sul futuro. Ma possono essere un buon modo per ricominciare. Insieme.

Questo articolo fa parte del progetto Diritti Negati realizzato con il contributo di Fondazione Cariplo, che attraverso la sfida di mandato ZeroNeet sostiene percorsi per i giovani che non studiano e non lavorano.

Foto copertina: PEXELS/KABOOMPICS