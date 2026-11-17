Il programma, rivolto alle ragazze dai 10 ai 16 anni, si ispira all'educazione dell'epoca zarista e rientra nella strategia del Cremlino per promuovere i valori familiari tradizionali e contrastare la crisi demografica

Imparano l’arte floreale, a cucinare e a ballare. Indossano abiti blu coordinati, colletti bianchi e calze lunghe, i pantaloni non sono ammessi. Le bambine hanno appena dieci anni e viene insegnato loro come essere delle mogli tradizionali perfette e delle brave madri. È quello che succede – racconta il The Times – in alcune scuole pubbliche russe sotto il nome di “corso di educazione tradizionale per ragazze”. Creato due anni fa in una scuola dell’Udmurtia, una regione della Russia centrale, oggi il corso, rivolto a ragazze dai 10 ai 16 anni, è presente in molti degli istituti del Paese, nel Krasnodar, nella Russia meridionale, e in Crimea grazie ai finanziamenti del governo. Il progetto, infatti, si inserisce nella più ampia strategia del Cremlino per riaffermare i valori familiari tradizionali allo scopo di combattere una crisi demografica sempre più evidente in Russia.

Cos’erano queste scuole in epoca zarista

Si tratta di un ritorno al sistema di educazione zarista. Allora infatti l’aristocrazia russa mandava le proprie figlie in collegi di perfezionamento noti come Istituti per nobili fanciulle, dove si affinavano le buone maniere e le competenze domestiche in vista di un matrimonio vantaggioso. Si iscrivevano in queste scuole per avere un’educazione e un’istruzione adatte al loro ceto sociale, alla loro posizione, al loro futuro di mogli. Le allieve entravano negli istituti molto piccole: si cominciava ad appena 6 anni e si finiva a 18, per un totale di 12 anni di studio. Le materie comprendevano ovviamente storia, lingue, geografia, ma accanto a queste figuravano anche le arti femminili (ricamo, cucito, lavori a maglia, gestione della casa), l’educazione mondana (danza, galateo, conversazione e buone maniere) e la formazione morale (dunque religione, disciplina, modestia e comportamento sociale). Tutto era finalizzato alla costruzione della moglie perfetta.

I corsi al giorno d’oggi

Questo tipo di scuole, tuttavia, esistono ancora. Il corso non è stato reso obbligatorio in tutte le scuole russe, ma ha ricevuto una valutazione positiva di conformità agli standard educativi del Paese da parte dell’organismo federale preposto al controllo dei programmi scolastici. La sua fondatrice, Olga Nogorovtseva, afferma che indossare abiti ogni giorno ricorda alle ragazze di essere femminili, educate e gentili. Ogni ragazza riceve una spilla con la lettera D, che rappresenta due valori promossi dal programma: la purezza (devičestvo) e la virtù (dobrodetel’). Durante una cerimonia di iniziazione, diventano ufficialmente nobili fanciulle.