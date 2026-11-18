Mercoledì 18 novembre l’artista milanese ha incontrato nella palestra dell'Istituto gli alunni di quarta e quinta. Ha ripercorso i suoi dieci anni di carriera, poi ha risposto alle loro domande: «C’è una certa distanza tra adulti e ragazzi»

Accolto in palestra tra gli applausi, Ghali stamattina ha incontrato gli studenti delle classi quarte e quinte del liceo Manzoni di Milano. «Da qualche anno sono entrato nel mondo dei grandi e ho notato che c’è un certo distacco con i giovani. Voglio conoscerli, capire come vivono, cosa pensano», ha detto l’artista, che ha ripercorso le tappe fondamentali di un percorso artistico lungo dieci anni. Un traguardo che coincide con il decennale di «Sto records», il progetto discografico e creativo da lui fondato per offrire uno spazio concreto ai nuovi talenti e accompagnarne la crescita.

Il rapper: «I politici dovrebbero stare in mezzo a noi per capire cosa ci frulla in testa»

L’incontro è stato anche un’occasione di confronto diretto con gli studenti. «Spesso si dice che i politici dovrebbero scendere in mezzo a noi per capire un po’ cosa ci frulla nella testa – ha sottolineato Ghali -, quali sono i nostri sogni e le nostre necessità, come vivono e come pensano i ragazzi, per me è importante fare questa cosa, mi è venuta questa idea che è l’inizio di un percorso che volevo fare per conoscere i ragazzi», ha dichiarato il rapper.

Le domande degli studenti del Liceo Manzoni

Nel corso della mattinata, Ghali ha risposto alle numerose domande degli studenti, e si è confrontato con loro su temi di attualità, inclusione e integrazione, dentro e fuori le aule scolastiche. «Anche io alla vostra età appartenevo al gruppo di chi non sapeva cosa fare della propria vita. Mi guardavo intorno e non riuscivo a capire come alcuni potessero essere così sicuri», ha detto.

E a chi gli ha chiesto se riesce ancora a essere se stesso, l’artista ha invece risposto che «questa è una cosa che avevo capito già anche in tempi non sospetti, diciamo che l’ho capito soprattutto in classe, dal momento in cui si insegnava a tutti la stessa cosa indipendentemente dalle capacità di ogni individuo e con gli stessi metodi che è una cosa che lo so che è difficile da gestire però notavo che in classe eravamo tutti diversi e tutti con capacità diverse però insegnavano a tutti la stessa cosa nello stesso modo», ha concluso.