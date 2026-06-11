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Ghali e la mamma approvano i conti del 2025: è stato un anno d’oro per tutte le loro società, e la principale ha sfiorato i 4 milioni di incassi

11 Giugno 2026 - 19:09 Fosca Bincher
Ghali
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La signora Amel Cheddi amministra tutti i business del figlio rapper ed è proprietaria principale anche delle edizioni sonore. Triplicata anche la liquidità in cassa
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Ghali ha archiviato nel 2025 uno degli anni economicamente più fortunati della sua carriera da rapper. La sua Boulevard story, società che ha per oggetto “l’attività di supporto alle rappresentazioni artistiche” ha approvato il bilancio con un fatturato di 3,626 milioni di euro, in crescita del 33,4% rispetto ai 2,718 milioni dell’anno precedente. Dopo avere pagato le prestazioni anche al cantante e alla mamma Amel Cheddi, amministratrice unica della società, il bilancio 2025 ha chiuso facendo registrare un utile di 24.743 euro, nove volte superiore ai 2.536 euro dell’anno precedente. Quasi triplicata la liquidità in cassa, passata da 444.084 euro a 1.193.989 euro. La Boulevard story è controllata da Ghali che possiede il 52 per cento delle azioni, mentre il restante 48% è posseduto dalla amatissima mamma.

La società dove comanda mamma è andata anche meglio: utile quadruplicato

Sono andati anche meglio gli affari della seconda società che segue il business del rapper, la Jimmy srl, che ha per oggetto sociale la «edizione di registrazioni sonore». In questo caso oltre ad essere l’amministratrice dei conti, mamma Ghali è anche azionista di controllo della società con il 50% delle azioni. Il restante capitale è in parte (5%) detenuto dalla Boulevard story e per il resto (45%) in mano al rapper. Il fatturato della Jimmy è più che raddoppiato nell’ultimo anno, passando da 243.418 a 522.746 euro. I guadagni sono quasi quadruplicati, arrivando a 82.835 euro (l’anno prima l’utile si era fermato a 22.590 euro).

Ghali e sua madre | Instagram

Gli incassi dal tormentone estivo, dal tour e dalla collaborazione con altri rapper

Nel 2025 Ghali ha potuto ancora sfruttare l’onda del successo del suo singolo, «Niente panico», uscito alla fine dell’anno precedente, e ha pubblicato un nuovo singolo, Chill, che pure non avendo scalato le classifiche come altri in precedenza, è stato uno dei tormentoni della scorsa estate. Durante gli stessi mesi sono apparsi altri brani cantati da Ghali in dischi però di altri colleghi, come Shiva, Thasup e Tropico. Per tutta l’estate il rapper è stato in tour, che probabilmente è la ragione del boom di incassi del 2025.

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