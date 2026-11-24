Intesa di massima sull’addio agli scaglioni Irpef, restano le resistenze dei centristi sull’aumento delle tasse sopra i 90mila euro. I 5 Stelle vogliono un prelievo sui grandi patrimoni finanziari, Btp compresi. E resta in forse il futuro del regime forfettario

Ancora una fumata nera sulla patrimoniale. Neanche il nuovo round del tavolo programmatico del campo largo sul fisco, convocato alle 14 di oggi, martedì 24 novembre, è servito a trovare la sintesi sulla tassazione dei super ricchi. I delegati dei partiti torneranno a riunirsi domani alle 11. «Una volta sciolto questo nodo, si fa presto a trovare la quadra anche sul resto e scrivere il documento», assicura a Open chi ha partecipato al confronto, «testo che andrà chiuso entro la settimana». È l’obiettivo, sottolineano, subordinato però all’intesa di massima sul punto, che fatica a decollare.

Dietro lo stallo sulla patrimoniale, infatti, ci sono anche le difficoltà nel reperire le risorse necessarie per finanziare le altre misure fiscali (oggi ad esempio si è parlato anche di «lotta all’evasione fiscale»), sulle quali «c’è già più o meno un terreno di condivisione». Interventi che, in caso di vittoria del centrosinistra nel 2027, porterebbero a una revisione di buona parte dell’impianto fiscale delineato in questi anni dal governo di Giorgia Meloni. Dalle aliquote Irpef alla flat tax per le partite Iva.

Addio all’Irpef a tre aliquote: meno tasse fino a 50mila euro

Una delle principali novità su cui c’è già convergenza tra gli alleati è il superamento dell’Irpef per scaglioni, che verrebbe sostituita da un sistema ad aliquota progressiva continua, sul modello tedesco. Si archivierebbe così la riforma con cui l’esecutivo ha ridotto da quattro a tre le aliquote Irpef, oggi fissate al 23, al 33 e al 43%. L’ipotesi allo studio prevede una curva che ridurrebbe il carico fiscale per i redditi fino a 50mila euro, lo lascerebbe invariato tra i 50mila e i 90mila euro e lo aumenterebbe progressivamente oltre questa soglia. Su quest’ultimo punto però si registrano le perplessità di Italia Viva e Più Europa. Ancora da definire, tra le altre cose, l’entità degli aumenti e la nuova aliquota massima. C’è poi una prima intesa anche sulla volontà di ampliare la no tax area, anche qui ancora da capire però la nuova soglia di esenzione.

Flat tax, torna la soglia dei 65mila euro

L’altro capitolo riguarda la flat tax per le partite Iva. Il governo Meloni, dopo aver innalzato da 65mila a 85mila euro la soglia di accesso al regime forfettario, punta con la manovra per il 2027 a portarla a 100mila euro. Una delle proposte contenute nel pacchetto di emendamenti unitari alla legge di Bilancio depositati dalle opposizioni prevede invece di tornare alla soglia dei 65mila euro, introdotta dal primo governo Conte. Ma nella coalizione qualcuno spinge per il superamento integrale del regime: «Servono progressività, giustizia fiscale, abolizione della flat tax e un vero contributo da chi ha di più», ha ribadito oggi Marco Grimaldi, vicecapogruppo di Avs alla Camera, tra i delegati al tavolo sul fisco.

Dal M5s nuova tassa su azioni, obbligazioni e titoli di Stato

Ancora diverse le ipotesi in campo invece sulla patrimoniale, sponsorizzata da Avs. L’alternativa messa sul tavolo dal M5s, tradotta in due emendamenti alla manovra a prima firma Giuseppe Conte, è un’imposta sulle grandi attività finanziarie, in aggiunta al prelievo già esistente, con una franchigia di un milione di euro. Quattro le aliquote previste: lo 0,4% sulla quota di patrimonio finanziario compresa tra uno e 10 milioni di euro, lo 0,6% sulla quota tra 10 e 25 milioni, lo 0,8% su quella tra 25 e 50 milioni e l’1% oltre quest’ultima soglia. A essere colpito sarebbe il valore degli investimenti, compresi quelli in titoli di Stato, indipendentemente dai rendimenti e dalle eventuali plusvalenze realizzate. Esclusi invece conti correnti, libretti di risparmio e depositi bancari e postali. Sempre messa nero su bianco in un emendamento, la proposta del Movimento che propone di tassare al 3% la quota di utili netti da trading ad alta frequenza eccedente i 2,5 milioni di euro. Una soluzione che ha registrato aperture tra gli alleati.

La distanza tra Pd e Avs sulla patrimoniale

A dividere chi nel campo largo alla patrimoniale è favorevole invece, come noto, sono innanzitutto le modalità e la soglia oltre la quale far scattare l’eventuale prelievo. Alleanza Verdi e Sinistra insiste sulla proposta ispirata al modello Oxfam, con un’imposta nazionale del 2% sui patrimoni netti superiori a 5,4 milioni di euro, immobili compresi. Il Pd guarda invece all’Europa e al modello dell’economista francese Gabriel Zucman, con un’imposizione minima del 2% sui patrimoni superiori ai 100 milioni di euro. Più scettiche, oltre al Movimento 5 stelle, le forze centriste, a partire da Italia Viva e Più Uno di Ernesto Maria Ruffini. Domani il nuovo tentativo di mediazione, con l’obiettivo di evitare che la questione approdi direttamente al tavolo dei leader.