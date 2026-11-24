Siher era stato inserito nel registro degli indagati della procura di Milano con l’ipotesi di reato di istigazione a delinquere aggravata da finalità terroristiche per i disagi in piazza dello scorso 23 ottobre

«Resistenza fino alla liberazione». Con queste parole, scritte a caratteri cubitali su uno sfondo nero, il ricercatore 30enne Youssef Siher torna sui social dopo l’arresto dello scorso 23 ottobre. Nel post, in cui tagga anche la moglie Sagia Hammoud, si legge: «Ringraziamo tutte e tutti per il supporto e la solidarietà.La repressione non ci ferma e la nostra lotta continua contro l’oppressione. Non molliamo un millimetro».

Cos’è successo a Siher e alla moglie Hammoud

Siher e Hammoud sono finiti nel registro degli indagati della procura di Milano con l’ipotesi di reato di istigazione a delinquere aggravata da finalità terroristiche per aver dato il via alle manifestazioni non autorizzate contro il governo Meloni lo scorso 23 ottobre, sfociate in disordini nel centro di Milano. Per farlo, secondo gli inquisitori, il ricercatore avrebbe utilizzato le pagine social del Movimento 17 ottobre, da lui fondato. Siher, impegnato nell’area dei Giovani palestinesi d’Italia, era stato fermato nella notte tra il 23 e il 24 ottobre e portato nel carcere di San Vittore, che ha lasciato quattro giorni dopo.

Il giudice per le indagini preliminari non ha infatti convalidato il fermo e lo ha rimesso in libertà senza l’applicazione di alcuna misura cautelare, inquadrando i messaggi contestati nell’ambito della protesta politica e della disobbedienza civile e non nell’istigazione penalmente rilevante. Siher è tornato a piede libero, ma rimane aperta l’inchiesta sulla coppia.

Sotto il post Instagram non mancano i commenti al ritorno del ricercatore. La maggior parte degli utenti appoggia Siher e la moglie, scrivendo «vi abbracciamo forte forte», «forza» e «avanti». C’è poi chi gli dà il «bentornato fratello» e chi lo sostiene con un «compagno riprenditi, continuiamo questa lotta». E non si contano neanche i messaggi con cuori, applausi e fuochi, a simboleggiare il sostegno che Siher ha in rete.