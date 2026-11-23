Con la nuova legge elettorale sarà possibile votare nel comune di domicilio anche per le elezioni politiche e i referendum. La richiesta dovrà essere presentata entro il 31 dicembre e potranno farla gli elettori che vivono in un'altra regione per motivi di studio, lavoro o salute

Si avvicina la scadenza per chiedere di votare fuori sede, ovvero in un comune diverso da quello di residenza. Il termine è fissato al 31 dicembre, data entro la quale chi vive temporaneamente in un’altra regione per motivi di studio, lavoro o salute potrà presentare domanda per votare nel comune in cui è domiciliato. La novità è stata introdotta a ottobre dalla Camera dei deputati con la riforma elettorale promossa dal centrodestra, ribattezzata Stabilicum.

La possibilità di votare fuori sede era già stata sperimentata in occasione delle elezioni europee del 2024 e dei referendum sul lavoro del 2025. Con la nuova normativa, però, diventa una procedura regolamentata che si applica a diverse consultazioni elettorali. In particolare, il voto fuori sede sarà consentito per le elezioni della Camera e del Senato, per le elezioni europee e per i referendum abrogativi e costituzionali. Restano invece escluse le elezioni comunali e regionali.

Chi potrà votare

Non tutti coloro che vivono lontano dal proprio comune di residenza potranno usufruire di questa possibilità. La legge stabilisce infatti requisiti precisi, a partire dalla necessità di essere domiciliati in una regione diversa da quella di residenza. Potranno quindi presentare domanda gli elettori che si trovano fuori regione per motivi di studio o lavoro, a condizione che la permanenza nel comune di domicilio duri almeno nove mesi. Non basterà quindi vivere in un’altra città, ma bisogna essere in un altro comune e in un’altra regione.

Sono previste regole specifiche per chi si trova lontano da casa per motivi di salute. Potranno votare nel comune di domicilio gli elettori che ricevono assistenza medica per almeno tre mesi presso una struttura sanitaria situata in un’altra regione, purché il periodo di assistenza comprenda anche il giorno delle elezioni. La possibilità è estesa anche ai caregiver, ovvero alle persone che assistono chi ha bisogno di cure, a condizione che l’assistenza si protragga per almeno tre mesi e comprenda la data del voto.

Come fare la domanda di vota fuori sede

Per votare nel comune di domicilio sarà necessario iscriversi all’elenco degli elettori fuori sede, istituito presso l’ufficio elettorale di ogni comune. La domanda dovrà essere presentata entro il 31 dicembre di ogni anno e consentirà di votare fuori sede nelle consultazioni previste per l’anno successivo. Chi intende usufruire di questa possibilità nel 2027, quindi, dovrà presentare richiesta entro il 31 dicembre 2026.

La legge prevede tuttavia un’eccezione per chi acquisisce i requisiti dopo la scadenza annuale: in questi casi, la domanda potrà essere presentata entro 30 giorni dal momento in cui si diventa elettori fuori sede e, in ogni caso, non oltre il 45esimo giorno precedente le elezioni. Il ministero dell’Interno ha messo a disposizione online il modulo per presentare la richiesta. Alla domanda dovranno essere allegati una copia di un documento d’identità valido e la documentazione che attesti la condizione di elettore fuori sede. A seconda dei casi, potrà trattarsi di un certificato di iscrizione a un corso di studi, di un’attestazione del datore di lavoro, di un documento rilasciato dalla struttura sanitaria o di un’autodichiarazione.

Dove voteranno gli elettori fuori sede

Dopo aver ricevuto la richiesta, il comune di domicilio dovrà verificare con quello di residenza che il richiedente sia regolarmente iscritto nelle liste elettorali e abbia diritto al voto. Il comune di residenza annoterà quindi che l’elettore voterà altrove, in modo da evitare che possa votare due volte. Entro dieci giorni prima delle elezioni, il comune di domicilio rilascerà agli elettori ammessi un’attestazione con il numero e l’indirizzo del seggio in cui potranno votare.

Rispetto alle sperimentazioni precedenti, cambierà anche l’organizzazione dei seggi. Gli elettori fuori sede non saranno più concentrati in sezioni speciali, ma voteranno nei seggi ordinari del comune di domicilio, insieme agli altri elettori. Per evitare un sovraccarico delle sezioni, la legge stabilisce inoltre che, di norma, il numero di elettori fuori sede assegnati a ciascun seggio non possa superare il 10% degli elettori già iscritti.