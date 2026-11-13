Milano, Calabresi si rimbocca le maniche e lancia ufficialmente la sua candidatura e una newsletter per raccontare la sua idea di città

Il giornalista sospende la sua storica newsletter annunciandone una nuova attraverso cui racconterà le storie che ispirano il suo programma, in vista delle primarie confermate da Elly Schlein

Mario Calabresi si rimbocca le maniche. È questo il gesto che sceglie per presentarsi ufficialmente come candidato sindaco della città di Milano. Ed è una newsletter il mezzo che ha scelto per raccontare la sua idea di città e le «storie straordinarie» che la abitano. Dopo sette anni, il giornalista e scrittore annuncia la sospensione di “Altre/Storie”, la sua newsletter personale. «Ora la mia vita sta prendendo una nuova direzione: ho deciso di candidarmi alle elezioni che nella prossima primavera dovranno scegliere il sindaco di Milano e ho cominciato un nuovo viaggio». Per questo, spiega, «Nascerà “Altre/Storie di Milano”, che arriverà ogni martedì a partire dall’8 dicembre». Nella nuova newsletter Calabresi racconterà gli incontri che «ogni angolo della città mi regala con persone che sono capaci di fare la differenza, di prendersi cura del pezzo di mondo che le circonda o di immaginare soluzioni nuove».

Il lancio ufficiale della campagna elettorale

La nuova newsletter partirà subito dopo il lancio ufficiale della sua campagna elettorale “Milano, una storia nuova”, previsto per il 3 dicembre con un evento organizzato al teatro Carcano. «Racconterò la mia idea della città e come immagino il futuro. Porterò sul palco voci e storie di cambiamento, per provare a costruire una strada diversa, che parli di più con una voce plurale e dia valore alla comunità», spiega Calabresi. Chi si iscrive alla newsletter può anche spuntare la casella per offrire la sua disponibilità a partecipare come volontario alla campagna elettorale.

Una poltrona per sei

Prima di Calabresi, aveva già ufficializzato la sua candidatura a sindaco Pierfrancesco Majorino, che lo scorso 22 ottobre aveva lanciato la sua proposta in stile Mamdani e aveva sottolineato il suo posizionamento: «l’idea che ci vogliano candidati che guardino al centro per non spaventare le persone è una sciagura nella storia della sinistra».

In totale, sono sei i potenziali candidati in corsa nel centrosinistra: oltre a Calabresi e Majorino, ci sono anche la vicesindaca Anna Scavuzzo, che ha fissato per il 26 novembre la presentazione pubblica della propria candidatura, Carlotta Cossutta, Lorenzo Pacini e Tommaso Goisis.

Schlein sblocca le primarie

Intanto, alcuni giorni fa la segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein, ha confermato l’organizzazione delle primarie: «Il Partito Democratico ha proposto di svolgere delle Primarie qui a Milano. Noi seguiamo e supportiamo in ogni modo e faremo il possibile perché dopo questi 10 anni di buona amministrazione si possa andare avanti innovando e trovando le ragioni per un rilancio dell’impegno comune per i milanesi».

I candidati del centrodestra

Anche nel centrodestra manca ancora un candidato unitario. Sul tavolo restano tre nomi: l’eurodeputata della Lega Silvia Sardone, sostenuta da Matteo Salvini; il sottosegretario alla Difesa Matteo Perego di Cremnago, indicato da Forza Italia; e il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi. Fratelli d’Italia non ha presentato un proprio candidato e non esclude neppure una soluzione con un ticket sindaco-vicesindaco. Dopo il mancato accordo entro i primi giorni di novembre, il nuovo obiettivo indicato dagli esponenti della coalizione è chiudere la partita entro la fine del mese. A differenza del centrosinistra, la scelta dovrebbe arrivare attraverso un’intesa tra i leader dei partiti, senza ricorrere alle primarie.