(Agenzia Vista) Roma, 24 novembre 2026 "La vittoria più bella di Pordenone non è soltanto il fatto che per un anno diventa Capitale della cultura italiana. È che per molto tempo lascerà, come già ha lasciato, una traccia indelebile nella cultura italiana, anche grazie a questa sua vittoria, a questo suo primato". Lo ha detto il ministro della Cultura Alessandro Giuli alla conferenza stampa di presentazione di Pordenone Capitale italiana della Cultura 2027, nella sala stampa di Palazzo Chigi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev