Il commissario europeo all’Economia, Valdis Dombrovskis: «Attualmente si prevede che l'Italia corregga il suo deficit eccessivo nel 2026. È una buona notizia»

Via libera della Commissione europea ai conti pubblici italiani. Nell’ambito del Pacchetto d’autunno del Semestre europeo, l’esecutivo comunitario ha giudicato il Documento programmatico di bilancio (Dpb) dell’Italia per il 2027 conforme alle raccomandazioni del Consiglio Ue sulla crescita massima della spesa netta, aprendo ufficialmente alla possibilità di chiudere la procedura per deficit eccessivo già nella primavera del prossimo anno.

A certificare il giudizio positivo è stato il commissario europeo all’Economia, Valdis Dombrovskis, durante un’audizione alla plenaria del Parlamento europeo. «Sei Stati membri — Austria, Belgio, Francia, Italia, Polonia e Slovacchia — sono conformi» alle raccomandazioni di bilancio, ha dichiarato Dombrovskis, aggiungendo che «attualmente si prevede che l’Italia corregga il suo deficit eccessivo nel 2026. È una buona notizia».

Le condizioni per l’uscita dalla procedura e il nodo flessibilità

Secondo l’analisi tecnica di Bruxelles, la correzione del disavanzo dovrebbe concretizzarsi già nel 2026, con una traiettoria destinata a mantenersi al di sotto della soglia critica del 3% del Pil anche nel biennio 2027-2028. Nel valutare il rispetto dei parametri di spesa netta, la Commissione ha tenuto conto della flessibilità garantita dalla clausola di salvaguardia nazionale relativa agli investimenti per la difesa e la sicurezza energetica.

L’abrogazione formale della procedura per deficit eccessivo non è tuttavia automatica. Bruxelles valuterà la chiusura nella primavera del 2027 a due condizioni precise. La conferma, attraverso i dati di consuntivo, che il deficit del 2026 sia effettivamente sceso sotto il 3% del Pil e la verifica, tramite le previsioni economiche di primavera, che il disavanzo resti stabilmente sotto tale soglia nel 2027 e nel 2028, sempre al netto della flessibilità concessa.