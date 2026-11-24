La battaglia dei promotori non riguarda soltanto chi è già in pensione, ma anche i lavoratori attivi che sono chiamati a difendere il valore futuro dei propri assegni

In appena cinque giorni è stato superato il traguardo delle 50 mila firme per la rivalutazione integrale delle pensioni. Ma la raccolta non si ferma qui. Il Comitato promotore della proposta di legge di iniziativa popolare guarda già ai prossimi 175 giorni e prepara il passo successivo: subito dopo l’8 dicembre si terrà un incontro online con tutti i volontari disponibili per organizzare e avviare la raccolta delle sottoscrizioni anche in forma cartacea.

Cosa critica il Comitato promotore

L’iniziativa si basa sul meccanismo di adeguamento delle pensioni, adottato dai governi che si sono succeduti negli anni. Ma secondo il Comitato tale criterio è penalizzante e lontano dal sistema originariamente previsto dalla legge, che dovrebbe garantire una rivalutazione piena anziché i tagli applicati ogni anno. Secondo le stime dei promotori, sono già 3,5 milioni i pensionati colpiti da queste disposizioni, ma la platea è destinata ad allargarsi nei prossimi dieci anni. In questo arco di tempo continueranno a prodursi gli effetti del provvedimento e «la legge di Bilancio in discussione prevede un risparmio di ben 14 miliardi di euro, ottenuto esclusivamente attraverso le minori rivalutazioni applicate ai trattamenti pensionistici». Quindi «a carico dei pensionati» spiega il Comitato.

Quali sono le proposte dei promotori

La proposta di legge non si limita solo a chiedere il ripristino della rivalutazione integrale, ma punta anche a introdurre «un nuovo indice di rivalutazione, maggiormente aderente alla realtà economica attuale, oltre a ulteriori strumenti di tutela del valore delle pensioni». Secondo il sindacalista Ezio Gallori tale iniziativa è necessaria per «dare un segnale forte e chiaro alla politica da parte dei 3,5 milioni di pensionati interessati da queste misure». E il risultato delle 50 mila firme in cinque giorni «testimonia il forte interesse e la mobilitazione di cittadini e pensionati su una questione, che incide direttamente sul potere d’acquisto delle pensioni e sulla tutela dei diritti previdenziali» si legge nella nota diffusa dai promotori.

Cosa farà il Comitato nei prossimi mesi

Il raggiungimento del quorum «rappresenta un motivo di grande soddisfazione e un primo, importante traguardo». Ma l’azione del Comitato non si ferma qui. Nei prossimi 175 giorni i promotori puntano ad ampliare la partecipazione. Dopo il ponte dell’8 dicembre, verrà organizzato un incontro online con chi ha dato la propria disponibilità a contribuire alla raccolta delle firme sul territorio e il Comitato proseguirà «con determinazione la raccolta delle sottoscrizioni, anche attraverso la modalità cartacea».

L’appello a tutti i cittadini

La battaglia non riguarda soltanto chi è già in pensione, ma anche i lavoratori attivi, chiamati a difendere il valore futuro dei propri assegni. «La pensione non è un privilegio, ma un diritto che deve essere tutelato nel tempo» dice il Comitato. E invita «tutti i cittadini aventi diritto di voto a sostenere l’iniziativa e a contribuire alla sua diffusione, coinvolgendo amici, familiari e colleghi» perché «difendere la rivalutazione delle pensioni significa difendere il valore del lavoro, il potere d’acquisto e i diritti delle generazioni presenti e future».