(Agenzia Vista) Roma, 17 novembre 2026 Riunione operativa tra il leader della Lega Matteo Salvini, il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon e il responsabile economico della Lega Alberto Gusmeroli per fare il punto sulle pensioni e confermare il percorso per il superamento della legge Fornero. Nella legge di bilancio ci sarà la copertura finanziaria necessaria per garantire, già a partire dal 2027, l’avvio di Quota 64 per decine di migliaia di lavoratrici e lavoratori. "In pensione a 64 anni già dal 2027. Grazie al contributo miliardario che abbiamo chiesto e ottenuto dalle banche, supereremo la legge Fornero. È una scelta di giustizia e buonsenso", così il vicepremier Matteo Salvini in un video. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev