L’ex ministro Toninelli si lancia nel business della salute mentale e se la prende con lo Stato che «mi vuole fare fallire» per il caro-treni

Dopo avere aperto una società di consulenza assicurativa ecco la Basta pensieri srl, fondata con la psicologa Anna Sari e il suo ex social media manager Emanuele Falzarano. Per aprire siti internet e veri e propri ambulatori dedicati al benessere della psiche

L’ex ministro dei Trasporti ed ex parlamentare del M5s, Danilo Toninelli, ha deciso di investire nel business della salute psicologica e mentale, dando vita con due soci alla Basta pensieri srl, società di cui è fondatore insieme alla psicologa Anna Sari e al suo ex social media manager Emanuele Falzarano. Ognuno dei soci fondatori ha un terzo del capitale della società costituita a Pavia, che nell’oggetto sociale ha sia «la creazione di siti internet e di piattaforme web e social network, finalizzati a mettere in contatto psicologi, psicoterapeuti e altri professionisti della salute e del benessere (come medici, nutrizionisti, operatori olistici e figure equiparabili) con singoli utenti, aziende, scuole di ogni ordine e grado, università, enti pubblici e privati interessati», che «la predisposizione di servizi e la gestione diretta di ambulatori polispecialistici e di centri che forniscono prestazioni in ambito psicologico, psicoterapeutico, sociale, educativo, della salute e del benessere in generale. Tali attività devono svolgersi sotto la responsabilità diretta del direttore sanitario o di personale specializzato, abilitato all’esercizio professionale in base alle leggi vigenti».

La prima scelta da imprenditore fatta con la moglie Maruska nelle assicurazioni

L’investimento dell’ex politico M5s restato fedele a Beppe Grillo e assai critico nei confronti di Giuseppe Conte è stato fatto attraverso la sua Toninelli consulting srl, società che aveva aperto nel 2023 con la moglie Maruska Lavezzi, per fornire consulenza per la stipula di polizze assicurative che nel suo primo anno di attività (in realtà soli 8 mesi di esercizio) aveva fatturato circa 112 mila euro con un utile di circa 10 mila euro. Anche la moglie, dunque, partecipa indirettamente alla nuova impresa nel settore della salute mentale. Secondo il loro socio Falzarano la Basta pensieri sarà «uno spazio dedicato alla salute mentale – una delle sfide cruciali del nostro tempo. Con questo progetto abbiamo creato una mappa: un punto d’incontro tra chi cerca risposte interiori e chi ha gli strumenti per accompagnare nel viaggio. Un luogo dove anima e corpo possano finalmente dialogare».

Anna Sari, psicologa e socia di Danilo Toninelli

Il pianto di Toninelli per il caro biglietto dei treni, ma come sempre fa una gaffe

Nonostante la frenetica attività imprenditoriale, Toninelli però sul suo profilo Instagram sostiene che lo Stato italiano sta facendo di tutto per farlo fallire, e cita ad esempio il raddoppio dei costi del carnet per 30 viaggi Milano-Roma che acquista da Italo: nell’aprile del 2024 lo pagava 999 euro, ora lo stesso pacchetto gli costerebbe 1.799 euro. Non può rinunciare a viaggiare, perché il lavoro lo richiede, spiega Toninelli in un video, dove si lamenta anche per i mille euro al mese più spese e utenze che è costretto a pagare nella capitale per l’affitto di un «bugigattolo da 20 metri quadrati». Anche se Italo è una impresa privata (e da ex ministro dei trasporti dovrebbe saperlo) Toninelli accusa di queste sue spese eccessive lo Stato che secondo lui vorrebbe fare fallire «imprenditori che hanno voglia di lavorare come me senza stare lì a trovare ancora la pappa pronta dalla politica come hanno fatto in tanti». Anche fuori dal Parlamento, dunque, Toninelli continua con le sue proverbiali gaffes.