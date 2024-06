Le «ciliegie varietà Giorgia» indigeste per Toninelli: «Ammazza che schifo» – Il video

L’ex ministro dei Trasporti in quota 5 Stelle risponde a distanza alla premier Giorgia Meloni e le sue ciliegie varietà Giorgia. E lo fa con un video in cui prova a mangiare un paio di frutti rossi trovandoli però indigesti. L’ex senatore Danilo Toninelli, rimasto fuori dal Parlamento dopo aver raggiunto il limite dei due mandati imposto dal Movimento, ha replicato al video della presidente del Consiglio pubblicato a ridosso del silenzio elettorale e diventato presto virale. Nel filmato Meloni va dall’ortolano e assaggia due ciliegie, complimentandosi con l’esercente per la bontà del frutto e chiedendo più dettagli. Il fruttivendolo porta avanti la recita voltando un cartellino piantato nella cesta, sul quale si legge: «Varietà Giorgia». Nel suo video Toninelli non aggiunge molte parole ma le immagini sono eloquenti. L’ex ministro finge di assaggiare la stessa varietà di ciliegia e subito la sputa, esclamando: «Ammazza che schifo». E poi ammicca in camera.

