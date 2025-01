Danilo Toninelli esalta la forza di Meloni: «È l’unica leader europea da Trump, si sta sfregando le mani» – Il video

Per l'ex ministro dei 5 Stelle la premier «ha il vento in poppa», perché non ha avversari credibili né interni né esterni

L’ex ministro dei Trasporti del M5s, Danilo Toninelli, ha aperto una diretta Instagram dedicando il suo spazio di Contro informazione del lunedì all’insediamento di Donald Trump. E davanti a una fan che commentava indignata per lo spreco di denaro pubblico con il viaggio di Giorgia Meloni a Washington, Toninelli a sorpresa si è lanciato in un peana della premier italiana «che ha il vento in poppa», avversari interni ed esterni risibili e proprio grazie alla partecipazione all’insediamento di Trump con le immagini che faranno il giro del mondo sarà «fortissima». Un riconoscimento magari strumentale alla battaglia di Toninelli contro Conte, ma certo inatteso nei confronti della Meloni. Ecco cosa ha detto Toninelli.

Toninelli difende Meloni: «Ha il vento in poppa»

«Ma per Meloni le vele sono spiegate e il vento è in poppa, ragazzi. Che più in poppa non si può», ha replicato l’ex senatore al commento di una follower. I primi a finire nel mirino di Toninelli, sono gli alleati della premier. «Immaginatevi voi: Meloni ha come avversario interno nonno Tajani che prende voti solo dagli over 85», prosegue l’ex ministro, «e Salvini… Salvini, quello del complotto, quello che davanti ai ritardi e alle cancellazioni dei treni sostiene che ci sono dei sabotaggi perché dei comunisti e quelli dei centri sociali stanno entrando nelle cabine elettriche di comando delle stazioni ferroviarie». D’altra parte la leader di FdI non ha nulla da temere neanche dagli avversari dello schieramento opposto. «Meloni ha quegli avversari interni, e come avversari esterni ha Schlein, Conte e Fratoianni», ironizza ancora il 5 Stelle, che nella battaglia del Movimento tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte è schierato con il fondatore, «questa qua va da Trump, unico leader europeo invitato. Non ha invitato von der Leyen (la Bombardeyen), non ha invitato Metsola, presidente del Parlamento europeo, ma ha invitato Meloni». E conclude: «Lei si frega le mani perché sa perfettamente che queste immagini che faranno il giro del mondo con la Meloni lì, la fanno fortissima».