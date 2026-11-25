Secondo Toninelli l'ex fondatore dei grillini guarda ai Giovani Serbi che hanno vinto le elezioni. E lui è pronto a dare una mano

Beppe Grillo è tentato dal ritorno ai comizi e dalla candidatura in Parlamento. E la sua idea è quella di ispirarsi ai Giovani Serbi. Da settimane l’ex fondatore del Movimento 5 Stelle ha contatti con Andrea Stroppa, l’uomo di Elon Musk in Italia. «Beppe se avesse la possibilità di scendere in campo lo farebbe», ha ribadito al Corriere chi lo conosce bene. Ma c’è un’incognita: «Anche in politica è come in uno dei suoi spettacoli: bisogna aspettare fino all’ultimo per capire dove andrà a parare». Secondo Danilo Toninelli, che parla in un’intervista al Giornale, «se il tribunale gli riconsegna il logo del Movimento, rientra con un gruppo under 25. Il modello è quello degli studenti che hanno vinto a Belgrado. Io sto con lui, ma gratis».

Grillo in politica (di nuovo)

Sul web il nocciolo di grillini doc rilancia la sfida: «Come Figli delle Stelle, è quello che sosteniamo da anni. Vogliamo poter contare nelle scelte che riguardano la nostra vita. E siamo disposti a fare la nostra parte». «A gennaio avremo qualche carta in più per capire l’orizzonte di Grillo», dicono i ben informati. E proprio Toninelli spiega: «In Serbia il partito degli studenti ha vinto in pochi mesi, e nessuno di loro era candidato». L’ex ministro dice che «Grillo, da Fazio, ha parlato di under 25. Sotto quell’età non si può entrare in parlamento. Beppe ha visto i rischi del palazzo, come ti cambia. Se non entri invece ti dedichi al progetto e non lo fai per il potere».

Il progetto serbo

In Serbia, sostiene Toninelli, «hanno preso persone della società civile, di qualsiasi sfera sociale». Ha parlato con Grillo? «Ci sentiamo per fare due chiacchiere. Parliamo di politica, di tutto e di più». Che atteggiamento ha? «È convinto. Ci tiene a riprendersi il simbolo, non per vendetta ma per giustizia. Si sente tradito: non s’è mai visto nella storia il fondatore di un partito cacciato dal suo stesso partito». Secondo Toninelli però Beppe sarà un padre nobile: «Il punto centrale sarà il limite dei due mandati, l’accettazione da parte dei ragazzi di essere post ideologici, niente destra né sinistra, ma temi come l’ambiente e l’energia, di cui Beppe parlava vent’anni fa. Sarà fondamentale la democrazia diretta, non il leaderismo».

Toninelli pronto

«Oggi più che mai c’è bisogno di una ventata di novità, le logiche di sistema sono uguali a se stesse. Serve una forza antisistema. Va presa gente esterna, ma quest’idea Beppe l’aveva ben prima del movimento degli studenti» aggiunge Toninelli. Lei lo sosterrebbe? «Subito. Dietro alle quinte, senza incarichi e gratis. Ho già il mio lavoro e ho già svolto due mandati. Per me certi valori contano ancora».