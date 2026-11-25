Il testo è frutto di un confronto serrato con Comuni e Province durato tre anni. Il via libera del Consiglio dei ministri al disegno di legge delega per ripristinare l'elezione diretta di presidenti e consiglieri provinciali. Come funzionerà e quali sono le prossime tappe. L'ipotesi di un election day con le Europee già nel 2029

Quando sembravano ormai dimenticate dai più, le Province sono tornate. In realtà non erano mai andate via, visto che nel 2014 la legge Delrio le aveva solo trasformate in «enti di area vasta» di secondo livello. Niente più quindi elezioni dirette, ma solo un voto tra i sindaci per deciderne la presidenza. L’idea di abolirle era rimasta nell’immaginario collettivo, ma mai messa davvero in pratica. Con il via libera del governo nel Cdm di oggi 25 novembre, i cittadini potrebbero tornare presto a scegliere con il voto il presidente della Provincia e i consiglieri provinciali, con l’ok al disegno di legge delega che punta a riformare proprio le Province.

Cosa cambierebbe con la riforma delle Province

Con la Delega al Governo per la revisione del testo unico verrebbe introdotto il suffragio diretto sia per il presidente sia per il consiglio provinciale, che resterebbero in carica cinque anni. Inoltre, il voto si svolgerebbe in un turno unico, sul modello delle Regioni: vince chi ottiene più voti, senza ballottaggio. Stando alla bozza visionata da Agi, se il candidato presidente è collegato a un solo gruppo di candidati, tutti i suoi voti vanno a quel gruppo, mentre se è collegato a più gruppi, i voti vengono ripartiti tra questi in proporzione ai voti validi ottenuti nel collegio. La cifra elettorale di ciascun gruppo si ottiene sommando i voti validi propri e quelli attribuiti dal candidato presidente.

Quali sono le fasi successive

Secondo la ministra per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Maria Elisabetta Casellati, «la novità sarà proprio l’elezione diretta dei presidenti delle Province e dei consiglieri provinciali», frutto di un confronto serrato con Comuni e Province durato tre anni. Il turno unico, precisa Casellati, è una proposta del governo che spetta al Consiglio dei Ministri discutere e «ha l’ultima parola». Se il Cdm darà il via libera, il disegno di legge delega passerà all’esame del Parlamento. Solo dopo l’approvazione della legge il Governo potrà predisporre gli schemi dei decreti legislativi attuativi, che dovranno poi ricevere il parere delle Commissioni parlamentari competenti e del Consiglio di Stato prima della deliberazione definitiva.



La Lega esulta: «Nostra battaglia storica»

La Lega rivendica il risultato in una nota: per il partito si tratta di «un importante segnale di ritorno alla democrazia» e di attenzione all’efficienza dei servizi, a partire dalla gestione e dalla manutenzione di scuole e strade, nel segno dell’autonomia. Il partito parla di una vittoria ottenuta dopo una battaglia portata avanti «da anni, anche in solitudine», per rimediare a quelli che definisce i disastri della riforma Delrio, voluta da Renzi.

Province, elezioni nel 2029 e funzioni: la posizione dell’Upi

Soddisfazione anche da parte dell’Unione delle province italiane. Il presidente Enzo Lattuca spiega che, grazie al confronto con il Governo, nel testo sarà chiaro che il ritorno all’elezione diretta è «strettamente legato» all’assegnazione alle Province di nuove funzioni strategiche per i territori, la richiesta che l’Upi ha sempre messo al primo posto. Lattuca sottolinea poi l’importanza di garantire, nei prossimi tre anni, un percorso di rientro dallo squilibrio finanziario, così che le nuove Province possano rispettare gli impegni presi con i cittadini. Per le prime elezioni di presidenti e consigli, l’obiettivo indicato dall’Upi è un election day nel 2029, insieme alle europee, in modo che la riforma sia pienamente operativa, prospettiva che a suo dire il Governo avrebbe condiviso nelle interlocuzioni. Lattuca accoglie infine con favore la scelta dell’Esecutivo di cancellare la norma sui ballottaggi, definita divisiva, perché «questa deve essere una riforma condivisa da tutte le forze parlamentari».