Ricostruite le ultime dodici ore nella tenuta toscana prima del decesso: datati invece 17 novembre i messaggi ai familiari e al custode. I Radicali Italiani chiedono un'ispezione al ministero della Giustizia sugli stralci finiti sui giornali. Alla Camera l'affondo del leader M5s: «In Antimafia vogliono cancellare le tracce della destra eversiva»

Sarebbe stata scritta poche ore prima di morire l’ultima lettera di Gianni De Gennaro, quella contenente il duro atto d’accusa nei confronti del procuratore di Caltanissetta, Salvatore De Luca. Secondo quanto emerge da fonti informate, l’ex capo della Polizia era arrivato nella sua tenuta agricola in Toscana venerdì 20 novembre alle 17:20; lì si era intrattenuto per sei minuti con i due agenti della scorta prima di congedarli, annunciando che avrebbe trascorso il fine settimana da solo per poi rientrare tra domenica e lunedì. Stando alle prime ipotesi investigative, in attesa dell’esito dell’autopsia, De Gennaro sarebbe rimasto solo per circa dodici ore. Risalgono invece a tre giorni prima, al 17 novembre, le lettere indirizzate ai familiari e al custode.

I tempi sul dissequestro del «testamento»

Il cosiddetto «testamento» pubblico — sul quale lo stesso De Gennaro aveva apposto l’indicazione «per chi vorrà pubblicarlo» — potrebbe essere reso noto integralmente già la prossima settimana, una volta celebrati i funerali. Secondo fonti qualificate, infatti, la Procura potrebbe procedere al dissequestro nei prossimi giorni, subito dopo l’esecuzione degli accertamenti irripetibili il cui incarico verrà conferito a breve.

L’appello dei Radicali: «Basta fughe di notizie, si pubblichi il testo integrale»

Sulla gestione dei documenti interviene duramente Patrizia De Grazia, tesoriera di Radicali Italiani, chiedendo alla Procura di Grosseto di rendere subito disponibile lo scritto destinato all’opinione pubblica, d’intesa con la famiglia. «Assistiamo a uno spettacolo intollerabile», denuncia De Grazia, sottolineando come gli originali siano ancora sotto sequestro — al punto che nemmeno i familiari hanno ricevuto le parole a loro destinate — mentre gli stralci più duri contro il procuratore di Caltanissetta sono già finiti sulle prime pagine. Richiamando il fatto che la perizia calligrafica ha già confermato l’autenticità degli scritti, i Radicali sollecitano anche l’intervento del ministro della Giustizia per accertare come atti secretati siano trapelati alla stampa prima che agli eredi: «Un uomo indagato, e mai giudicato, che ha voluto affidare la propria difesa a uno scritto pubblico ha diritto che venga letto per intero».

Lo scontro politico e l’affondo di Conte

Intanto la vicenda infiamma anche il dibattito parlamentare. Parlando con i cronisti alla Camera, il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte accusa il centrodestra di alimentare una «gazzarra» in commissione Antimafia con l’unico scopo di «nascondere tutte le tracce — ormai chiare, riscontrate anche documentalmente — del ruolo della destra eversiva nelle stragi del ’92-’93», agite secondo l’ex premier insieme a mafia, servizi deviati e massoneria. Secondo Conte, la commissione sarebbe «monopolizzata da Fratelli d’Italia» e guidata dal «teorema» di Mario Mori, volto a ricondurre la strage di via D’Amelio a una sola matrice mafiosa. «In questa logica si colpisce Scarpinato, un eroe dell’antimafia, e adesso c’è il caso De Gennaro», conclude il leader M5s, ricordando come l’ex capo della Polizia, strettissimo collaboratore di Giovanni Falcone, sia stato «il primo a indicare la destra eversiva come corresponsabile, anzi suggeritrice delle stragi di mafia».