Lasciata sola con sette detenuti durante un'uscita didattica ad Alba, la docente è stata accusata di non aver dato subito l'allarme dopo la fuga di uno di loro. Per il gup il fatto non sussiste e la donna è stata prosciolta: «Continuo a lavorare serena, ma non esco più con i detenuti»

Durante un’uscita didattica fuori dal carcere, uno dei detenuti presso la casa di reclusione “Giuseppe Montalto” di Alba si era allontanato dal gruppo ed era scappato. Per questo la docente di italiano per stranieri che lo accompagnava era finita a processo. La Procura aveva chiesto una multa di 300 euro, accusando la donna di non aver allertato immediatamente le forze dell’ordine e di avere quindi favorito colposamente l’evasione del detenuto. Per il gup, però, il fatto non sussiste e la professoressa, difesa dall’avvocato Stefano Furlanetto, è stata prosciolta.

La fuga del detenuto durante una gita in centro ad Alba

La vicenda risale allo scorso 3 marzo, quando la docente, senza alcun agente di scorta al seguito, aveva accompagnato sette detenuti a vedere una mostra in centro ad Alba: «Dovevamo visitare la cattedrale, ma non è stato possibile perché c’era un funerale; siamo andati a scuola e poi siamo tornati in centro, dove i ragazzi hanno fatto degli acquisti», ha raccontato a Targatocn.it. Intorno alle 11:50 un giovane tunisino, Ben Abdessalam Mouhamed Salem, si era allontanato all’improvviso. L’insegnante si era subito attivata e, anche grazie all’aiuto degli altri, era riuscita a ritrovarlo poco dopo vicino alla stazione. Di lì a poco, però, il ragazzo si era allontanato di nuovo: «È entrato in un bar con la scusa di prendere un caffè e se n’è andato dal retro. Subito me ne sono accorta che è scappato, ma cosa potevo fare?», ha spiegato. L’insegnante lo aveva cercato ancora, tornando nei pressi della stazione nel timore di una fuga in treno, ma senza riuscire a trovarlo.

Il ritorno in carcere e l’apertura dell’indagine

A complicare la gestione dell’emergenza, il fatto che la donna non avesse con sé il cellulare. Una scelta finalizzata a evitare che i detenuti le chiedessero di fare telefonate in violazione del regolamento. A quel punto la professoressa aveva deciso di rientrare in istituto e solo una volta giunta lì aveva dato l’allarme. Poco dopo aveva scoperto di essere finita sotto indagine: «Quando sono arrivata in carcere mi hanno chiesto di fare un verbale, ma mi hanno detto che non sarebbe successo nulla e che era la prassi. Io ovviamente ho relazionato tutto. Poi però sono andata dal legale per capire, avevo il sentore di qualcosa di troppo strano; dopo aver saputo che ero finita sotto indagine, mi hanno detto che era un atto dovuto», ha spiegato. Sull’assenza di scorta ha aggiunto: «Non so perché non ci fosse nessuno; dipende da cosa prevede il magistrato di sorveglianza nelle prescrizioni, io non le vedo».

La sentenza di proscioglimento

Per l’accusa, non avendo allertato tempestivamente le forze dell’ordine, la docente avrebbe nei fatti favorito l’evasione del detenuto. Nella sentenza, però, il giudice ha sottolineato che la professoressa, lasciata sola con sette detenuti, «certo non era in grado, per palese inferiorità numerica, di contenere efficacemente le loro iniziative», decretando così che il fatto non sussiste.

Le dichiarazioni della professoressa dopo la sentenza di proscioglimento

Ora la professoressa tira un sospiro di sollievo: «Sono certamente contenta. Ero già tranquilla prima, perché non ho fatto nulla: io non sono un agente di custodia, non ho competenze in questo ambito, comunque non spettava a me trattenerlo e ho sempre agito in coscienza e trasparenza». E ha aggiunto: «Io non porto neanche il telefono per evitare problemi, figuriamoci se potevo aiutare un detenuto a evadere. Continuo certamente a lavorare serena, non demordo di certo; però non esco più con i detenuti, la responsabilità è troppo grande», ha concluso.