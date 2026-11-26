Secondo la rivelazione di "Chi l'ha visto?", i Ris hanno identificato l'ex agente del Sisde, tra i primi a entrare in casa Orlandi nel giugno 1983. Sarebbe sua la voce indicata negli ultimi giorni come «nuovo telefonista» nei nastri sequestrati allo zio della ragazza cittadina vaticana scomparsa nel 1983

Era già dentro casa Orlandi fin dalle prime ore della scomparsa di Emanuela, a fianco dei famigliari. Contemporaneamente, però, chiamava al telefono fingendosi un anonimo informatore. Sarebbe questo il doppio ruolo svolto nel giugno 1983 da Claudio Martufi, ex funzionario del Sisde di Roma, la cui voce è stata individuata dagli specialisti del Ris dei carabinieri dietro quella del misterioso telefonista “Mario”, come rivelato dalla trasmissione Chi l’ha visto?.

L’inchiesta dei carabinieri sul «soggetto mai emerso prima»

La notizia, diffusa sui canali social del programma di Rai 3, arriva a quarantotto ore di distanza dal comunicato ufficiale dell’Arma dei Carabinieri, in cui si annunciava che gli specialisti del Ris di Roma avevano trasmesso agli inquirenti «significativi elementi convergenti» sull’identità di uno dei presunti telefonisti, definito dagli stessi investigatori «un soggetto mai emerso prima» con questo ruolo. L’analisi fonica dei carabinieri del Ris ha permesso di isolare una voce rimasta senza nome per oltre quarant’anni, registrata su alcune audiocassette sequestrate nel 2024 durante le perquisizioni nelle proprietà dello zio di Emanuela, Mario Meneguzzi.

Cosa aveva detto “Mario” al telefono

Nel file audio trasmesso da Chi l’ha visto?, l’interlocutore si presenta al telefono come “Mario”, dichiara di avere 35 anni e con un marcato accento romanesco dialoga proprio con lo zio della ragazza. Il tono della telefonata appare orientato a ridimensionare i sospetti su un presunto conoscente legato alla vendita di cosmetici Avon, pista già nota alle cronache dell’epoca perché Emanuela prima di scomparire aveva ricevuto una proposta di lavoro per distribuire prodotti dell’azienda.

«Questo amico… che poi è un conoscente… vive con la ragazza sua e c’ha in casa altre due ragazze, e insieme vivono, vanno a vendere vestiti, profumi… roba varia…» si sente nel programma. E continua: «Però non penso proprio che siano ragazze che sono state fatte scappare, oppure… con la convinzione così occulta, no, no… ragazzi proprio alla luce del giorno» dice l’uomo, con un audio disturbato in più punti. La voce fuori campo del programma specifica che la preoccupazione di “Mario” «sembra quella di sollevare da ogni responsabilità un suo amico che lavora per la Avon, ancora una volta la Avon» e «parla anche lui di due ragazze, una delle quali si chiama Barbara, che avrebbe dovuto suonare al matrimonio della sorella a settembre».

La nuova pista sul caso Orlandi

Emerge così una nuova pista sulla posizione istituzionale di Martufi all’epoca dei fatti. In servizio al raggruppamento Sisde di Roma, l’agente fu tra i primi uomini degli apparati di sicurezza a varcare la soglia di casa Orlandi nelle ore immediatamente successive alla scomparsa del 22 giugno 1983. E affiancò la famiglia nelle prime fasi delle ricerche e delle intercettazioni. Ma stando alle rivelazioni attuali, non era un semplice osservatore esterno. Già nel dicembre 2025, Martufi era stato convocato davanti alla Commissione parlamentare d’inchiesta sui casi Orlandi e Gregori. In quell’occasione, aveva preteso e ottenuto il divieto di ripresa del proprio volto e la secretazione quasi integrale della sua audizione.

Come ha reagito la famiglia Orlandi

Nel mentre, arriva la reazione prudente degli Orlandi. «Lo apprendiamo da fonti giornalistiche, aspettiamo di averne conferme e di capire quali siano i passaggi che ha fatto la procura per arrivare all’identificazione», dichiara all’Ansa l’avvocata Laura Sgrò, legale dei famigliari di Emanuela. «Diciamo che vogliamo capire, con la cautela necessaria, la genesi di questa indagine. Ci spiace, tuttavia, di apprendere informazioni così delicate in questa maniera, anche nell’interesse delle persone eventualmente identificate».

A invitare alla prudenza di fronte alla svolta è anche il giornalista e scrittore Pino Nicotri, già teste-chiave nell’inchiesta vaticana aperta per volere di Papa Francesco e condotta dal promotore di giustizia Alessandro Diddi. Secondo Nicotri, sul rinvenimento dell’audiocassetta servirebbero «indizi più concreti», anche alla luce di un precedente accertamento. «Tempo fa, a seguito del rinvenimento in questione, è stata interrogata la vedova di Mario Peruzy, a suo tempo potente consigliere capo del servizio amministrativo dei patrimoni della Camera dei deputati» dice Nicori, aggiungendo che «mi viene in mente che oltre a chiamarsi Mario anche Meneguzzi, questi era molto amico di Mario Peruzy».

Il giornalista ricollega quel nome al clima che si respirava a Montecitorio nei primi anni Ottanta. «Come ho già scritto a suo tempo, all’epoca della scomparsa di Emanuela il Parlamento era un casino nel senso concreto del termine, c’era gente che approfittava della propria carica per pretendere favori sessuali da chi chiede di essere assunto». In quel contesto, ricorda Nicotri, circolava la voce della cosiddetta “banda dei tre Mario”, formata da Mario Peruzy, Mario Meneguzzi e Mario Gulisano, un ex carabiniere che lo stesso Peruzy aveva fatto diventare responsabile della sicurezza della Camera. «Paolo Petta mi raccontò che Gulisano riuscì a soffocare lo scandalo di Peruzy preso a botte dal responsabile del parco auto della Camera perché gli insidiava la figlia» conclude lo scrittore, precisando che all’epoca dei racconti non si occupava ancora della vicenda Orlandi e non aveva quindi approfondito quei retroscena.