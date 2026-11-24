Gli accertamenti tecnici dei carabinieri indirizzano gli inquirenti su un uomo mai emerso prima, la cui identità resta sconosciuta, e che si sarebbe reso responsabile di una chiamata alla famiglia

Si riapre la pista delle chiamate per quanto riguarda il caso della scomparsa di Emanuela Orlandi. I nuovi accertamenti tecnici del Reparto Investigazioni Scientifiche dei carabinieri spostano le indagini su un presunto telefonista mai emerso prima, la cui identità resta al momento sconosciuta. Questi si sarebbe reso responsabile di una telefonata anonima alla famiglia Orlandi pochi giorni dopo la scomparsa di Emanuela, il 22 giugno del 1983.

Le indagini del Ris

Gli esiti degli approfondimenti scientifici effettuati dai carabinieri del Ris di Roma avrebbero fornito agli inquirenti significativi elementi convergenti che riguardano un profilo specifico. Le indagini dei carabinieri del Nucleo investigativo, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Roma, proseguono a ritmo serrato per raccogliere altri elementi per verificare con precisione l’effettivo coinvolgimento di questa persona – al momento ignota – e i suoi eventuali rapporti con le altre emerse a vario titolo nei vari filoni investigativi.

La scomparsa di Emanuela

Emanuela Orlandi sparì nel nulla il 22 giugno 1983 dopo una lezione alla scuola di musica di piazza Sant’Apollinaire. Nei giorni successivi iniziarono le telefonate a casa Orlandi. I primi a chiamare furono due uomini che si presentarono come “Pierluigi” e “Mario”. Le indagini sono state riaperte nel maggio del 2023 dalla Procura di Roma, mentre sulla vicenda lavora anche la commissione parlamentare d’inchiesta.