Emanuela Orlandi, c’è una nuova indagata nell’inchiesta sulla scomparsa: le accuse alla donna

19 Dicembre 2025 - 17:40 Giovanni Ruggiero
L'inchiesta sulla ragazza cittadina vaticana scomparsa nel 1983 era stata riaperta circa due anni fa

C’è una donna indagata nell’inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. L’accusa che le viene contestata sarebbe di false informazioni al pubblico ministero. Le indagini, riaperte nel 2023, sono affidate ai carabinieri del Nucleo investigativo di Roma e coordinate dalla procura. Da circa due anni gli inquirenti romani indagano per sequestro di persona a scopo di estorsione. Il lavoro dei magistrati romani si è concentrato finora soprattutto sulla rilettura e l’analisi degli atti relativi alle precedenti indagini.

Emanuela Orlandi è scomparsa a 15 anni da Città del Vaticano il 22 giugno 1983. Come spiega l’Adnkronos, dopo 42 anni, la spinta a un’accelerazione delle indagini è arrivata per lo più con l’approfondimento di una serie di elementi e di testimonianze relative alle ore precedenti la scomparsa. La donna nuova indagata nell’inchiesta è stata sentita questa mattina 19 dicembre dai pm di piazzale Clodio accompagna dal suo avvocato.

