Emanuela Orlandi, la nuova pista della procura: perquisizione nella villetta di Mario Meneguzzi a Torano

Lo zio di Emanuela compare nella trattativa con i presunti rapitori. I magistrati precisano che quella non è l'unica ipotesi al vaglio

C’è una nuova pista investigativa nell’inchiesta della procura di Roma su Emanuela Orlandi. La cittadina vaticana è scomparsa il 22 giugno 1983 a Roma mentre rientrava a casa dopo le lezioni di musica. A parlarne è Giuseppe Scarpa su La Repubblica Roma. Secondo il quotidiano romano nell’aprile del 2024 gli investigatori, coordinati dal pm Stefano Luciani, si sarebbero recati nella villetta di Torano, in provincia di Rieti, di Mario Meneguzzi, zio di Emanuela, defunto anni fa, per una perquisizione.

L’ipotesi investigativa

Il coinvolgimento dello zio di Emanuela Orlandi viene indicato dalla procura di Roma come ipotesi investigativa, ma non l’unica, che lo vede coinvolto nella sparizione’ della nipote. Non si tratta di un passaggio formale qualsiasi: è scritto nero su bianco in un decreto di perquisizione. Il provvedimento rimasto finora sconosciuto è stato eseguito nell’aprile del 2024. A perquisire la casa sono stati i carabinieri del Nucleo Investigativo del comando provinciale di Roma, che si sono presentati nella villa di Meneguzzi a Torano, in provincia di Rieti, a poco meno di cento chilometri dalla Capitale.

Chi è Mario Meneguzzi

Nel decreto i magistrati precisano che quella non è l’unica ipotesi al vaglio. Un passaggio che certifica l’esistenza di piste investigative multiple, sviluppate in parallelo. Ma chi è Mario Meneguzzi? Lo zio di Emanuela è stato una figura centrale nella trattativa con i presunti rapitori. I quali, nei mesi successivi alla scomparsa della cittadina vaticana, telefonavano a casa di Ercole Orlandi, in Vaticano, padre della ragazza ed ex dipendente della Prefettura della Casa Pontificia, morto a sua volta nel 2004. I presunti rapitori non hanno mai dato una prova di avere la disponibilità della ragazza.

Le molestie a Natalina Orlandi

Il nome di Mario Meneguzzi era uscito due anni e mezzo fa, quando era emerso un carteggio in Vaticano in cui si raccontava di molestie nei confronti di Natalina Orlandi, sorella maggiore di Emanuela. Delle molestie aveva parlato per la prima volta a Domenico Sica anche l’attuale marito di Natalina. In una conferenza stampa insieme al fratello Pietro, Natalina aveva ridimensionato le accuse parlando di semplici avances da parte dello zio.