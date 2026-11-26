Nel mirino di Maria Antonietta Gregori c'è l'assistente dell'allora avvocato delle due famiglie. La richiesta arriva a pochi giorni dalla scoperta di un nuovo telefonista nel caso Orlandi. Chiesta alla procura di Roma anche un'ispezione del bar Italia

Confrontare la voce dell’«Americano», il misterioso telefonista che nel 1983 contattò le famiglie di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, con quella del «signor John», assistente dell’allora legale delle due famiglie, l’avvocato Gennaro Egidio. Questa è la richiesta avanzata da Maria Antonietta Gregori, sorella di Mirella, ascoltata oggi, giovedì 26 novembre, dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sulle due ragazze scomparse. Già nel settembre del 2024 Nicodemo Gentile, avvocato della famiglia Gregori, aveva depositato in Commissione una chiavetta Usb contenente una registrazione della voce del signor John, chiedendo una consulenza fonica. «Rinnovo oggi stesso quella richiesta», ha detto la sorella di Mirella. Un’audizione che arriva a pochi giorni dalla notizia dei nuovi accertamenti dei carabinieri del Ris sulla voce di un altro telefonista del caso Orlandi.

L’Americano e il mistero del signor John

Il 5 luglio 1983 l’Americano aveva telefonato a casa Orlandi facendo ascoltare una registrazione attribuita a Emanuela. A settembre aveva contattato anche i familiari di Mirella, dimostrando di conoscere perfino le marche degli abiti che la ragazza indossava il giorno della scomparsa. Nel maggio del 2024 una consulenza fonica commissionata dalla difesa del fotografo romano Marco Fassoni Accetti aveva rilevato una compatibilità tra la sua voce e quella dell’Americano.

La famiglia Gregori chiede ora di confrontare le registrazioni del telefonista con la voce del signor John, il segretario inglese dell’avvocato Gennaro Egidio. A ricordarlo, nel corso di un’audizione in Commissione, era stato anche Pietro Orlandi, che all’epoca frequentava lo studio del legale insieme ai familiari delle due ragazze. Il 4 novembre Chi l’ha visto? ha trasmesso l’audio di una telefonata tra John e la madre di Mirella. La donna aveva chiamato l’avvocato dopo che i presunti rapitori della figlia avevano sollecitato un appello pubblico dell’allora presidente della Repubblica Sandro Pertini. A risponderle era stato il suo segretario. È quella voce che la famiglia Gregori vuole ora confrontare con quella dell’Americano, per capire se dietro le telefonate del 1983 potesse esserci proprio un collaboratore del legale.

I dubbi sull’avvocato Egidio e la richiesta di ispezionare il bar Italia

Ma a lasciare perplessa la sorella di Mirella sono anche alcune delle scelte dell’avvocato Egidio. La famiglia si era affidata a lui per la sua esperienza e la sua fama, affrontando una spesa considerevole. Maria Antonietta Gregori vuole capire perché il legale avesse insistito sulla pista dei telefonisti e sugli appelli a Pertini, senza mai chiedere un’ispezione del bar Italia, dove Mirella era stata vista per l’ultima volta. Né, secondo quanto riferito dalla sorella, aveva voluto ascoltare i genitori di Sonia De Vito, la migliore amica della quindicenne, o effettuare un sopralluogo a Villa Torlonia, dove Mirella si sarebbe dovuta recare il pomeriggio del 7 maggio 1983, il giorno della sua scomparsa.

Proprio nei locali dell’ex bar di via Nomentana, a settembre, un’inchiesta del Corriere della Sera aveva documentato l’esistenza di un accesso a un possibile ambiente sotterraneo e di un’uscita secondaria. La famiglia Gregori ha già presentato alla procura di Roma un’istanza formale per chiedere l’ispezione del locale. Ora vuole che anche la Commissione parlamentare sostenga la richiesta.

Il nuovo telefonista del caso Orlandi

Sulle voci dei telefonisti si stanno concentrando anche le indagini sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. I carabinieri del Ris hanno isolato la voce di un altro uomo che avrebbe contattato la famiglia pochi giorni dopo la scomparsa della cittadina vaticana. Come rivelato dal Tg1, la registrazione era contenuta in un’audiocassetta ritrovata nel 2024 nella cantina dello zio di Emanuela, Mario Meneguzzi.