La procura avrebbe identificato l'autore di una delle prime telefonate a casa dei familiari della Vatican Girl nel 1983. Non è mai stato coinvolto nelle indagini. Ma su di lui indaga anche la Dda

“Mario” oggi ha circa 70 anni. E quindi ne aveva più o meno una trentina quando telefonò a casa Orlandi subito dopo il 22 giugno 1983, giorno della scomparsa di Emanuela dopo una lezione alla scuola di musica di piazza Sant’Apollinare a Roma. Nelle indagini la sua telefonata veniva raccontata insieme a quella di un’altra persona che disse di chiamarsi Pierluigi. Il collegamento veniva fatto dallo stesso “Mario” al telefono con Mario Meneguzzi, zio della 15enne cittadina vaticana. Ed entrambi avevano una caratteristica precisa che scomparve nelle settimane successive.

La telefonata di Mario e la scomparsa di Emanuela Orlandi

Ovvero tutti e due cercavano di accreditare la tesi della scomparsa volontaria di Emanuela. Entrambi hanno telefonato per tranquillizzare la famiglia, sostenendo che la ragazzina voleva tornare a casa e lo avrebbe fatto presto. Ed entrambi sono scomparsi dalle scene del caso Orlandi subito dopo l’appello di Papa Wojtyla dal balcone di piazza San Pietro, quando Giovanni Paolo II parlò di rapimento. Innescando la catena di disinformazione che portò alle indagini sul collegamento con Alì Agça senza risultati.

Chi è Mario e perché è importante nel caso Orlandi

Per questo la telefonata di “Mario” è importante nel caso Orlandi. La procura di Roma grazie agli accertamenti tecnici dei Ris ha identificato il telefonista. Non è stato mai coinvolto nelle indagini ora condotte dai militari del Nucleo investigativo di Roma e coordinate dai pm della Dda capitolina. Le analisi del Ris hanno consegnato agli inquirenti quelli che vengono definiti «significativi elementi convergenti» su un profilo preciso. Mentre la telefonata venne sempre divulgata in un riassunto di 2 minuti. In realtà dura quasi 28 minuti.

Le indagini

Attualmente nel fascicolo della procura di Roma ci sono tre nomi. Quello di Marco Fassoni Accetti, che da anni cerca di accreditarsi all’interno del caso ma una perizia del tribunale lo ha giudicato inattendibile. E poi a sua ex amica Gabriella Boggiani, che avrebbe fatto una telefonata nel 1983 insieme al fotografo romano, e Laura Casagrande, l’amica di Emanuela indagata per false dichiarazioni al pm.