La rivelazione del Tg1 sulle indagini: il reperto era stato sequestrato dalla Procura nel 2024 e affidato ai carabinieri del Ris per gli accertamenti tecnici

Svolta nelle indagini sulla scomparsa di Emanuela Orlandi: l’audiocassetta da cui i carabinieri del Ris hanno isolato la voce inedita di un telefonista — entrato in contatto con la famiglia pochi giorni dopo il 22 giugno 1983 — è stata ritrovata nell’abitazione romana dello zio della ragazza, Mario Meneguzzi, scomparso oltre dieci anni fa. La rivelazione arriva dal Tg1.

Secondo quanto ricostruito dal telegiornale, il reperto era stato sequestrato già nel 2024 durante una serie di perquisizioni disposte dalla Procura nelle proprietà dell’uomo tra Roma e Rieti. Proprio nella cantina dell’appartamento della capitale gli investigatori avevano rinvenuto diverse audiocassette, rimaste poi per due anni al vaglio degli inquirenti nel più stretto riserbo, fino alla recente svolta investigativa emersa con l’identificazione della nuova traccia vocale.

Cosa diceva Pietro Orlandi sulla voce del telefonista

«Se dopo 43 anni hanno individuato una persona che potrebbe essere una di quelle che hanno telefonato a casa, io la reputo una cosa importante perché potrebbe aprire vari scenari», aveva dichiarato oggi Pietro Orlandi, al programma ‘Storie Italiane’, su Rai 1. «In una giornata come le altre, ti arriva una comunicazione della Procura, la prima cosa che penso è che la Procura fortunatamente sta lavorando», ha spiegato. «Non hanno detto quale telefonata, ma una anonima arrivata a casa nei primi giorni. Per questo si parla di Mario, la prima telefonata che abbiamo registrato. Due giorni prima c’era stata quella da parte di un soggetto chiamato Pierluigi. Questo Mario ha fatto riferimento a Pierluigi. Se si individua Mario, è importante perché potrebbe portarci al primo telefonista, ma anche a quello che abbiamo chiamato l’americano». «Sappiamo che ci sono persone che sanno quello che è successo e purtroppo lo tengono ancora molto stretto, riservato e occultato. Spero si decidano», ha poi concluso, «Mi riferisco al solito dossier in mano al dottor Diddi: avere almeno la possibilità di far capire ad un familiare che qui si parla di Emanuela invece di dire ‘al momento è riservato’. Dopo 43 anni, mi sembra assurdo. Non bisogna accettare passivamente le ingiustizie».