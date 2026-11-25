Gli interventi su 55mila metri quadrati di terreno a Vittorio Veneto. Il Consiglio di Stato conferma la multa da 20mila euro e ora il proprietario rischia di perdere parte delle aree acquistate oltre trent'anni fa

Una collina rimodellata per fare spazio ai vigneti: tredicimila metri quadrati di bosco cancellati, 12mila metri cubi di terra spostati. Tutto sulle colline del Prosecco, riconosciute nel 2019 patrimonio dell’umanità dall’Unesco. A Vittorio Veneto, in provincia di Treviso, l’imprenditore Ugo Varaschin ha perso la battaglia giudiziaria contro il Comune. Dopo il Tar del Veneto, anche il Consiglio di Stato, con una sentenza del 19 novembre, ha dato ragione all’amministrazione comunale. E ora l’imprenditore, oltre alla multa da 20mila euro, rischia di perdere parte dei suoi terreni.

I 130 ettari acquistati oltre trent’anni fa

Varaschin, patron dell’omonima azienda che produce arredi da esterno di design, aveva acquistato oltre trent’anni fa 130 ettari di terreno in località Confin. Come ricostruisce il Corriere del Veneto, gli interventi contestati hanno interessato una superficie di circa 55mila metri quadrati in Val di Caldaz. Per fare spazio ai nuovi filari erano state realizzate strade, terrazzamenti, reti di drenaggio e persino un muro in cemento. Parte della proprietà ricade nella cosiddetta core zone, l’area centrale del sito Unesco delle colline del Prosecco, mentre su tutto il compendio grava un vincolo idrogeologico per la presenza del Rio Monte Stella.

Il sopralluogo dei forestali e il ricorso

A scoprire gli abusi, il 22 marzo 2022, erano stati i carabinieri forestali, insieme ai funzionari della Regione Veneto e ai tecnici del Comune di Vittorio Veneto. Dal sopralluogo erano scaturite una serie di ordinanze e una sanzione da 20mila euro. L’imprenditore aveva impugnato i provvedimenti sostenendo che si trattasse di semplici «movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola». Una tesi che non ha convinto né il Tar né il Consiglio di Stato.

Perché l’imprenditore rischia di perdere i terreni

Tra i provvedimenti adottati dal Comune c’è anche l’acquisizione gratuita delle particelle catastali interessate dagli abusi. Varaschin rischia dunque di perdere una parte della proprietà acquistata oltre trent’anni fa. «La sentenza conferma la correttezza e la legittimità dell’azione amministrativa», ha commentato l’assessora agli Affari legali Barbara De Nardi. Soddisfatto anche l’assessore all’Ambiente Marco Dus: «Il territorio non è uno spazio di cui disporre arbitrariamente: è un bene collettivo, un patrimonio ambientale che abbiamo il dovere di custodire».