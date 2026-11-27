In un'intervista a Guglielo Mazzola, l'indagato respinge le accuse di avere un'ossessione per la violenza e spiega l'origine dei file sequestrati dalla Procura, collegando i libri e gli appunti sul tema agli anni in cui era istruttore di autodifesa

«No, erano semplicemente due trailer che si potevano scaricare. Io li ho scaricati perché c’era questa attrice che conoscevo». Torna a difendersi Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, di nuovo al centro delle polemiche per il ritrovamento di alcuni filmati violenti all’interno di un suo Cd sequestrato dalla Procura. In un’intervista rilasciata all’inviato Guglielmo Mazzola per la puntata di Quarto Grado — condotta da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero, in onda questa sera venerdì 27 novembre su Retequattro — Sempio ricostruisce l’origine di quei file e respinge al mittente l’accusa di nutrire una morbosa ossessione per la violenza.

Sempio: «Conoscevo l’attrice di fama»

Chiamato a spiegare il contenuto dei video finiti sotto la lente degli inquirenti, Sempio ridimensiona la vicenda attribuendo il download a una semplice curiosità legata a una delle interpreti. «La storia è semplicemente questa: una delle ragazze che si vede in uno di quei filmati era una cantante e modella dell’epoca. Io la conoscevo di fama e mi pare che forse, attraverso il blog che lei aveva ai tempi, avessi letto che aveva partecipato a questo film. Semplicemente sono andato a cercarlo su internet, c’erano questi due trailer scaricabili e basta», chiarisce ai microfoni della trasmissione Mediaset.

Sempio respinge le accuse di ossessione per la violenza

Sempio smentisce categoricamente l’ipotesi circolata negli ultimi giorni secondo cui avrebbe estrapolato appositamente i passaggi più crudi della pellicola: «Quelli sono due trailer realizzati dal regista, dalla produzione del film, perché ho sentito dire: “No, sono scene che lui si è salvato, scene che lui ha tagliato dal film completo perché voleva vedere le scene di tortura”. No, erano semplicemente due trailer che si potevano scaricare. Io li ho scaricati perché c’era questa attrice che conoscevo. Poi dopo, se il film vero e proprio l’hanno realizzato, ci hanno fatto fumetti, romanzi, io francamente non sono andato così in profondità come hanno fatto oggi. Semplicemente la conoscevo, ho visto il sito e ho scaricato i trailer».

A riprova della propria versione, invita a verificare i dati informatici dei dispositivi sequestrati: «Se ci fosse la possibilità – a parte che, avendo la copia dei miei dispositivi, probabilmente possono anche andare a verificare che non sono scene tagliate da un file più grande, ma che sono proprio scaricate così come sono – e si andasse a vedere gli accessi a quei video, secondo me sono stati guardati qualche volta nei giorni in cui li ho scaricati e poi dimenticati lì per secoli. Molte delle cose che stanno uscendo da quel vecchio hard disk per me non avevano molta importanza. Sono rimaste lì nei secoli dei secoli».

La replica sull’ossessione per la violenza: «Facevo l’istruttore di autodifesa»

Nel corso dell’intervista con Quarto Grado, Sempio risponde anche alle letture di chi, analizzando il materiale informatico e i vecchi post social, gli attribuisce una fascinazione per la violenza. «No, perché nei miei contenuti non c’è nulla che glorifichi la violenza. E se vai a vedere, è tutto contestualizzato al periodo in cui mi occupavo di autodifesa», ribatte.

L’indagato collega così anche le letture e gli appunti riaffiorati online a una precisa fase della sua vita: «Una volta su Twitter c’erano delle pagine in cui scrivevo degli appunti che riguardavano l’autodifesa e in quelle pagine erano comparsi dei libri. Tra i vari libri c’era Anatomia della distruttività umana di Erich Fromm, dove il tema predatore viene citato più volte, ed era sempre il periodo 2014-2015. Post che riguardano la violenza e lo stupro sono sempre dello stesso periodo. Questi libri li ho scaricati nel periodo 2013-2015, quando sono diventato istruttore di autodifesa. È tutto contestualizzato lì».