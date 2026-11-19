L'ex difensore di Andrea Sempio ascoltato come persona informata sui fatti nell'inchiesta sull'archiviazione di nove anni fa: conferma di aver ricevuto 15mila euro in contanti ma esclude ogni irregolarità. All'uscita dal tribunale il suo avvocato, Fabrizio Gallo, ipotizza il reato di induzione al posto della corruzione: «Il padre non può che essere l'indotto, ci deve essere un induttore con pubblico ufficiale»

Nuovo snodo nell’inchiesta pavese sui presunti accordi illeciti legati all’archiviazione del 2017 di Andrea Sempio per l’omicidio di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. Nel pomeriggio di oggi, l’avvocato Massimo Lovati — ex difensore di Sempio — si è presentato al Palazzo di Giustizia di Pavia per essere ascoltato come persona informata sui fatti dal procuratore aggiunto Stefano Civardi e dalla pm Valentina De Stefano.

Le dichiarazioni all’ingresso e il nodo dei compensi

Intercettato dai cronisti prima di entrare in procura, Lovati ha respinto ogni sospetto di irregolarità in merito ai versamenti effettuati dalla famiglia Sempio, chiarendo l’entità e le modalità del proprio compenso: «Ero stato io a indicare una cifra indicativa di 50mila euro, per le spese che si sarebbero dovute sostenere sino ad un’eventuale udienza preliminare».

Il legale ha poi confermato di aver ricevuto parte del denaro senza tracciabilità, pur negando qualsiasi accordo illecito a livello di polizia giudiziaria: «I miei 15mila euro in contanti, perché così avevo chiesto che fosse il pagamento, ero andato a ritirarli dall’avvocato Soldani: era lui che aveva ricevuto l’incarico. In quei pagamenti si nascondeva qualcosa di irregolare? Lo escludo». A chi gli domandava se durante l’audizione avrebbe fatto rivelazioni sul delitto del 2007, Lovati ha replicato laconico: «Se i magistrati me lo chiederanno, risponderò». Più incisivo il suo difensore, l’avvocato Fabrizio Gallo, che prima dell’interrogatorio aveva avvertito: «È possibile che sganceremo una bomba».

L’uscita dal tribunale: «C’è un fascicolo nuovo»

Al termine dell’audizione, è stato lo stesso avvocato Gallo a fare il punto con i giornalisti, rivelando l’apertura di un nuovo filone d’indagine. «Ci sono degli indagati, naturalmente», ha dichiarato uscendo dal tribunale, spiegando di aver notato gli estremi di un procedimento distinto: «C’era il numero di un fascicolo. Quindi credo che ci siano degli indagati», aggiungendo che a suo avviso si tratta «sicuramente più di uno, almeno sono reati a partecipazione necessaria».

Gallo ha infine tracciato una distinzione giuridica rispetto all’ipotesi di corruzione per la quale risultava indagato Giuseppe Sempio, padre di Andrea, nel filone precedente: «Il titolo di reato spetta alla procura. Sicuramente non è corruzione», ha precisato, indicando come possibile capo d’imputazione quello di «induzione, credo». Una lettura sintetizzata così dal legale in chiusura: «Il padre non può che essere l’indotto, ci deve essere un induttore con pubblico ufficiale».