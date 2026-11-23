Il presidente del Senato interviene dal palco di Italia Direzione Nord e si sbilancia sull'esito della vicenda giudiziaria: «Nessuno dei due sarà raggiunto da una prova piena»

«Tenetevi la nota: La Russa l’aveva detto». Il presidente del Senato Ignazio La Russa fa un pronostico sul delitto di Garlasco. E non sembra avere molti dubbi: «Io a occhio dico che alla fine avremo due assoluzioni». Lo ha detto dal palco di Italia Direzione Nord, a Milano, tornando sul caso dell’omicidio di Chiara Poggi, per il quale Alberto Stasi è stato condannato in via definitiva a 16 anni di carcere e che ora vede Andrea Sempio accusato dello stesso delitto.

«Mi sembra assurda questa cosa di Garlasco», ha esordito La Russa. Poi la previsione, accompagnata da un invito a ricordare le sue parole: «Nessuno dei due sarà raggiunto da una prova piena». Uno scenario che, secondo la seconda carica dello Stato, rappresenterebbe «l’ipotesi meno bella per la giustizia, anche se uno ha già pagato».

Le parole arrivano mentre il caso, a quasi vent’anni dall’omicidio, è tornato davanti ai magistrati. La Procura di Pavia ha chiesto il rinvio a giudizio di Andrea Sempio, amico del fratello della vittima. L’udienza preliminare è fissata per il 25 febbraio 2027. Intanto i legali di Alberto Stasi lavorano alla revisione della condanna definitiva.