Gualtieri consegna la Lupa Capitolina a Jovanotti: Un grande poeta, cosmopolita e libero come Roma – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 27 novembre 2026 "Lo considero davvero un grande autore, un grande poeta. Mi ha colpito la parabola della sua carriera, sempre crescente, con la capacità di allargare i linguaggi e gli orizzonti e di raggiungere con tantissimi capolavori livelli di arte e di poesia assoluta". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, che in Campidoglio ha consegnato la Lupa Capitolina a Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, per aver saputo "per decenni donare capolavori alla nostra città, al nostro Paese, ai suoi fan e agli appassionati di musica di tutto il mondo". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev