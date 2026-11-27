(Agenzia Vista) Roma, 27 novembre 2026 "Lo considero davvero un grande autore, un grande poeta. Mi ha colpito la parabola della sua carriera, sempre crescente, con la capacità di allargare i linguaggi e gli orizzonti e di raggiungere con tantissimi capolavori livelli di arte e di poesia assoluta". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, che in Campidoglio ha consegnato la Lupa Capitolina a Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, per aver saputo "per decenni donare capolavori alla nostra città, al nostro Paese, ai suoi fan e agli appassionati di musica di tutto il mondo". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev