Fallisce la mediazione del dem Misiani, incaricato di ragionare su una soglia che avvicinasse i 5,4 milioni chiesti da Avs ai 100 milioni ipotizzati dal Pd. E il tavolo si arena sulle rendite finanziarie

Dai 5,4 milioni di euro di Alleanza Verdi e Sinistra ai 100 milioni del Partito democratico: è questa la distanza da colmare per trovare un’intesa sulla patrimoniale del campo largo. Nel mezzo M5s e centristi, inizialmente più recalcitranti all’idea. Ma a far naufragare oggi, mercoledì 25 novembre, l’ennesimo tentativo di mediazione al tavolo programmatico del campo largo sul fisco è stata però una domanda fra tutte: prevedere una sola imposta sulle grandi ricchezze, come vorrebbe Avs, o introdurre un prelievo distinto sulla finanza, come chiedono i 5 Stelle?

Sul punto, nel pomeriggio, si affollano sulle agenzie note incrociate, tra rivendicazioni e punture tra gli alleati, tra cui serpeggiano nuovi sospetti. «Noi siamo per chiudere, non vorremmo che ci sia qualcuno invece che vuole rallentare i tavoli», è il timore che consegnano a Open dalle parti del Movimento, da cui a lavori conclusi filtra subito «stupore» per il mancato accordo. «Eppure ieri c’era stata convergenza sul tassare le rendite finanziarie», è il refrain.

Un’accusa che il segretario di Sinistra italiana Nicola Fratoianni rispedisce al mittente tra i corridoi di Montecitorio: «Davvero, può essere credibile che io abbia cambiato idea sulla patrimoniale?», risponde non senza malizia a chi gli domanda del disappunto pentastellato. Il leader rossoverde si intrattiene con il cinque stelle Francesco Silvestri, poi con il dem Andrea Orlando, poco prima di firmare una nota al veleno con il collega Bonelli: «Finalmente anche Giuseppe Conte si è convinto. È necessario intervenire sulle grandi ricchezze, tutte, finanziarie e immobiliari». Domani nuovo round tra i delegati.

La mediazione dei dem: tassare i patrimoni dai 20-30 milioni di euro

Sui numeri, a tentare di avvicinare le posizioni degli alleati era stato il responsabile economico del Nazareno Antonio Misiani. La distanza da colmare non è di poco conto: da una parte la proposta di Avs, che vorrebbe introdurre un’imposta nazionale del 2% sui patrimoni netti superiori ai 5,4 milioni di euro, dall’altra quella rilanciata nei giorni scorsi da Elly Schlein a Parigi, ispirata al modello dell’economista Gabriel Zucman, che prevede una tassazione minima del 2% per chi possiede più di 100 milioni di euro. Nella mediazione si ragionava su una soglia compresa tra i 20 e i 30 milioni di euro. Già accolta una delle richieste dei pentastellati: escludere dal computo della ricchezza da tassare i beni destinati alle attività produttive, come capannoni e laboratori. Ma è sul nodo delle ricchezze finanziarie che la trattativa si arena.

Accuse incrociate tra gli alleati

«C’era un testo, una formula scritta», spiegano da Avs, che avrebbe dato il proprio assenso alla tassazione delle rendite finanziarie «già una settimana fa». A far saltare il banco sarebbe stata invece la scelta dei pentastellati di ripresentarsi questa mattina al tavolo con «una proposta completamente diversa da quella che si stava definendo nella giornata di ieri», sottolineano Bonelli e Fratoianni. Il punto è che il Movimento vorrebbe due imposte distinte, mentre Pd e Avs puntano a far confluire la componente immobiliare e quella finanziaria dei grandi patrimoni in un unico contributo di solidarietà, «altrimenti è una confusione unica». Un’impostazione però che finirebbe per sacrificare una delle principali proposte fiscali dei pentastellati (oggetto anche di due emendamenti alla manovra). L’idea del M5s è che i due prelievi infatti possano convivere, senza cumularsi.

Il sospetto dei 5 Stelle

Il Movimento dal canto suo rivendica di aver fatto un passo verso gli alleati accettando di discutere della patrimoniale, a patto che però venissero salvaguardati gli investimenti produttivi e accolta la proposta di un maggiore prelievo sulla finanza. Un’apertura che, secondo i 5 Stelle, ieri aveva trovato il consenso degli interlocutori. «Io pensavo che oggi si chiudesse», spiega Giuseppe Conte ai cronisti alla Camera, parlando di un «ritorno indietro incomprensibile» e invitando gli alleati a non distorcere la posizione del Movimento. A rincarare la dose è il capogruppo pentastellato alla Camera Riccardo Ricciardi: «Partito Democratico e Avs hanno rigettato la proposta di tassare la grande finanza dopo che in tutti i tavoli precedenti si era registrato un evidente consenso».

Bonelli e Fratoianni: «Finalmente anche Conte si è convinto»

«In questi giorni abbiamo mostrato la massima disponibilità ad accogliere le proposte del Movimento 5 stelle per tutelare gli asset produttivi e del Pd sulla soglia da cui partire», è la replica congiunta dei due leader di Avs. E se ci sono stati passi indietro, insistono, è perché il Movimento è tornato alla sua proposta originaria: due tasse distinte. Poi il rilancio anche sull’ipotesi di un’exit tax al 26% per contrastare la possibile fuga dei capitali, allo studio dei due delegati Lorenzo Fioramonti e Marco Grimaldi. Intanto prende corpo il rischio che, come sugli aiuti militari all’Ucraina, anche sulla patrimoniale a trovare la sintesi siano chiamati direttamente i leader.

In foto: Antonio Misiani, responsabile economico del Nazareno ANSA/RICCARDO ANTIMIANI