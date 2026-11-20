(Agenzia Vista) Roma, 20 novembre 2026 “Qui in mezzo alla strada chi incontro ci dice: non vogliamo essere noi a pagare il prezzo della crisi. Allora è una questione di giustizia sociale”. Lo ha detto il deputato e co-portavoce di Alleanza Verdi Sinistra Angelo Bonelli in un punto stampa a Roma, durante lo sciopero generale della Cgil, parlando della proposta di Avs sulla tassazione dei grandi patrimoni. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev