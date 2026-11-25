La showgirl si è raccontata a Caterina Balivo a La volta buona. Lunedì 30 novembre inizierà le cure. Ad accompagnarla in ospedale sarà l'ex compagno Pietro Delle Piane, il suo «angelo custode»

«Dovrò fare la chemioterapia e questo fa molta paura, fa tanta paura». Antonella Elia non nasconde la preoccupazione per quello che la aspetta. Dopo due interventi chirurgici per un tumore borderline alle ovaie, la showgirl dovrà sottoporsi a nuove cure, che dovrebbero iniziare lunedì 30 novembre. Lo ha raccontato a Caterina Balivo, ospite di La volta buona su Rai 1. «Quando si inizia un percorso di questo tipo, ci si sente sempre più precari, più diversi. È brutto da dire, ci si sente più vicini alla morte», ha confessato.

I due interventi e l’inizio della chemioterapia

Il primo intervento risale al 19 ottobre, quando Elia è stata operata al Policlinico Gemelli di Roma per l’asportazione di tube e ovaie. Sembrava che il percorso fosse concluso, ma gli accertamenti successivi hanno evidenziato altre tre formazioni da rimuovere. Il 13 novembre è quindi tornata in sala operatoria. «Quando si entra nella malattia, ci si illude che sia un percorso a breve termine, ma a volte è un percorso a lungo termine», ha spiegato. «Dopo il secondo intervento del 13 novembre, devo ancora fare un bel po’ di cose, per cui cerco di prenderla meglio che posso, però confesso che ho un tantino paura».

Alla domanda di Balivo se dovesse affrontare la radioterapia, Elia ha chiarito che il prossimo passo sarà invece la chemioterapia. Ad accompagnarla in ospedale sarà l’ex compagno Pietro Delle Piane, che la showgirl ha definito più volte il suo «angelo custode».

«Ho paura degli aghi, mi terrorizzano»

C’è anche un timore più concreto, apparentemente piccolo rispetto al resto, che Elia ha voluto raccontare: quello degli aghi. «Quando devono farmi gli esami del sangue, le mie vene spariscono nel nulla, non le trovano più, quindi non fanno un buco ma due o tre».

Ma è soprattutto l’incertezza sul futuro a preoccuparla. «Io ci penso eccome, perché non è detto che tutto vada per il meglio», ha detto parlando della morte. Nonostante questo, cerca di restare positiva: «Sono felice, anche se è una felicità un po’ strana, perché sei dentro una bolla e tutto scorre un po’ fuori da te, però si fa il meglio che si può».