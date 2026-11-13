Antonella Elia di nuovo in ospedale: «Trovate altre tre formazioni da togliere, ma affronto l’intervento col sorriso» – Il video

L'annuncio ai followers dalla stanza del Policlinico Gemelli: «Speravo che tutto fosse già finito e invece… Si va avanti»

«Speravo che tutto fosse già finito e invece… Si va avanti». Con queste parole, affidate a un video pubblicato sui propri profili social, Antonella Elia ha annunciato di doversi sottoporre a un nuovo intervento chirurgico. A distanza di poche settimane dall’operazione subita lo scorso ottobre per un tumore borderline, la showgirl è tornata al Policlinico Gemelli di Roma, dove gli accertamenti medici hanno evidenziato la presenza di altre tre formazioni da rimuovere.

Il racconto dalla stanza d’ospedale

Riprendendosi direttamente dalla camera di degenza, Antonella Elia ha scelto di condividere la notizia con il suo pubblico mantenendo un tono positivo e rassicurante: «Sono di nuovo qua, stesso posto. Devo di nuovo fare un intervento, sempre col sorriso ovviamente», ha spiegato, precisando poi il motivo del nuovo ricovero: «Hanno trovato altre tre formazioni che bisogna togliere».

Pur senza entrare nei dettagli clinici sulla natura delle tre formazioni individuate, la showgirl ha voluto tranquillizzare immediatamente chi la segue («Non vi preoccupate»), mostrando anche uno scorcio ormai familiare dalla finestra della sua stanza: la vista sulla cupola di San Pietro.

Un nuovo capitolo dopo l’intervento di ottobre

Il ricovero arriva a stretto giro rispetto all’operazione affrontata nel mese di ottobre, quando la conduttrice aveva reso pubblica la propria battaglia contro un tumore borderline. Un percorso che aveva scelto di raccontare apertamente sui social e che ora richiede questo nuovo passaggio in sala operatoria, affrontato con lo stesso spirito determinato.