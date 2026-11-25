La sindaca di Genova: «A chi si chiede ancora a cosa serva l'educazione affettiva fin da piccoli, oggi risponde quella scritta. Ecco perché non ci fermiamo»

Un pesante insulto a sfondo sessista contro la sindaca di Genova, Silvia Salis, è comparso nella notte tra il 24 e il 25 novembre — proprio nella Giornata internazionale contro la violenza sulle donne — sul portone di uno stabile privato in via V Maggio, nel quartiere di Quarto. La scritta, tracciata con spray bianco a pochi metri dall’abitazione della prima cittadina, è stata segnalata questa mattina da un residente con una denuncia formale alla polizia locale, che ha subito avviato gli accertamenti per risalire ai responsabili.

La replica della sindaca: «Reagisco e denuncio»

Attualmente fuori città, Salis ha affidato ai social una dura riflessione sull’accaduto: «Proprio oggi, 25 novembre. A Genova, a pochi metri da casa mia, da mio figlio, da mia mamma. È la conferma esatta di ciò che ripeto da tempo: noi donne subiamo sempre una doppia violenza». La sindaca ha denunciato la disparità di trattamento nel dibattito pubblico: mentre a un uomo in politica si contesta il ruolo o l’operato, una donna viene attaccata con epiteti volgarmente sessisti per «delegittimarla e umiliarla sul piano personale». «Questa non è critica politica, è sessismo puro, è così che la violenza diventa normale, un vabbè alla volta», ha aggiunto, annunciando che procederà per vie legali come già fatto in passato contro gli hater — cause i cui risarcimenti erano stati interamente devoluti a centri antiviolenza e iniziative solidali. Non è la prima volta che la prima cittadina finisce nel mirino di scritte ingiuriose: era già successo dopo il lancio del progetto comunale sull’educazione affettiva nelle scuole dell’infanzia. «A chi si chiede ancora a cosa serva l’educazione affettiva fin da piccoli, oggi risponde quella scritta. Ecco perché non ci fermiamo», ha concluso.

La condanna trasversale delle istituzioni e della politica

Immediata la solidarietà bipartisan. Il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, ha condannato il gesto «senza riserve» a nome dell’intera amministrazione regionale: «Sono parole gravissime, che offendono la persona e l’istituzione che rappresenta, e sono uno sfregio al significato di questa giornata». Sulla stessa linea la capogruppo al Senato di Italia Viva, Raffaella Paita, che ha parlato di un «gesto vergognoso» che «testimonia come il percorso per il rispetto della dignità delle donne sia ancora lungo e difficile».

Dal fronte delle opposizioni, l’episodio diventa anche terreno di confronto politico sulle politiche educative. La vicepresidente del gruppo Pd alla Camera Valentina Ghio, insieme alle consigliere regionali dem Carola Baruzzo e Katia Piccardo, ha ribadito la necessità di partire dall’educazione sessuo-affettiva nelle scuole, criticando la destra per aver bocciato alla Camera proprio oggi la mozione delle opposizioni su questo tema. Sulla stessa lunghezza d’onda anche i capigruppo del Movimento 5 Stelle in Regione e in Comune, Stefano Giordano e Marco Mes, che hanno bollato la scritta come «uno schiaffo al significato di questa giornata», esortando tutte le forze politiche a sostenere concretamente i percorsi educativi nelle scuole anziché fermarsi «alla retorica delle celebrazioni di un solo giorno».