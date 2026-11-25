La violenza di genere rimane un fenomeno sommerso: molte donne non denunciano, i servizi territoriali non riescono a garantire protezione a tutte e la prevenzione resta ai margini delle politiche pubbliche

Ogni anno, in occasione del 25 novembre, la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, le chiamate al 1522 registrano un picco. Il 1522 è il numero istituito dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri per sostenere le vittime di violenza di genere e stalking. È gratuito, garantisce l’anonimato, risponde 24 ore su 24 ed è disponibile in dieci lingue: italiano, inglese, francese, spagnolo, arabo, farsi, albanese, russo, ucraino, portoghese e polacco. Fornisce informazioni di primo soccorso in caso di emergenza e indicazioni sui servizi e sui centri antiviolenza attivi sul territorio.

Fonte: Istat

Ormai se ne sente parlare sempre più spesso, e infatti le donne che si rivolgono a un centro antiviolenza sono passate dal 4,4% del 2014 all’8,7% del 2025 (dati Istat): il loro numero è praticamente raddoppiato. Eppure, 7 donne su 10 tra quelle che cercano supporto psicologico dopo un abuso o un maltrattamento dichiarano di aver atteso più di un anno prima di agire. Per questo il 25 novembre è così importante. Nell’unico giorno dell’anno in cui i riflettori rimangono puntati sul fenomeno, si assiste a picchi di segnalazioni. Ma un giorno all’anno è troppo poco e, se crescono le violenze riferite dalle donne, non crescono di pari passo le denunce.

Un fenomeno sommerso

La violenza di genere rimane un fenomeno in gran parte sommerso: secondo i dati Istat, il 28,1% delle donne che subiscono violenze dal proprio partner non ne parla con nessuno, e la percentuale scende al 25,5% tra chi subisce violenza da parte di un non-partner. Ancora più preoccupante è il dato che riguarda le denunce: solo il 12,2% delle donne si rivolge alle autorità e tra le persone che contattano il 1522, solo il 15,7% decide di denunciare le violenze subite.

Il ruolo dei media

Secondo una ricerca di Ogilvy Italia, storica agenzia internazionale di comunicazione sulla percezione del numero nazionale 1522 e dei centri antiviolenza (CAV), non basta denunciare le emergenze. Per il 72% degli intervistati servono spazi di informazione e approfondimento che aiutino a riconoscere anche le forme meno visibili di abuso. I media hanno quindi la responsabilità di raccontare una società rassicurante per le donne, anche usando un linguaggio non giudicante nei confronti di chi subisce una violenza.

Da una parte, se andiamo ad analizzare le parole comparse nel corso dell’ultimo anno sui media e sui giornali, vediamo comparire sempre più espressioni come “educazione sessuo-affettiva”, “indipendenza economica”, e così via. Dall’altra, però, la narrazione prevalente è ancora quella che si focalizza sulla persona che subisce la violenza e non su quella che la agisce. Accade quando alla donna viene lasciato un nome ma non un cognome, quando si insiste sull’amore che avrebbe legato la coppia nonostante l’avvenuto femminicidio, o quando l’aggressore viene descritto come una «mela marcia», un «mostro» in preda a un raptus. In questo modo la violenza viene rappresentata come il gesto imprevedibile di un individuo isolato, anziché come un fenomeno che affonda le radici in un contesto culturale e sociale più ampio.

Le leggi

Dal 4 giugno 2026, l’educazione affettiva e sessuale nelle scuole italiane è limitata alle medie e alle superiori, e solo con il consenso scritto dei genitori. Per il ministro dell’Istruzione Valditara questa decisione restituisce alle famiglie il ruolo fondamentale di educazione dei propri figli, ma – come ci ricordano Oms e Unesco – l’educazione affettiva è essenziale per prevenire la violenza di genere. Non solo: nel nostro Paese, il femminicidio è reato solo dal 17 dicembre 2025, ma ancora manca una raccolta sistematica e integrata dei dati che permetta di ricostruire il fenomeno. Insomma: il sistema di protezione non è ancora in grado di mettere in sicurezza le donne prima che vengano uccise, né di tutelarle dopo che il femminicidio è avvenuto. Per non parlare della mancanza di aggiornamento per gli operatori socio-sanitari e le forze dell’ordine, che rende ancora più complesso intercettare i segnali di rischio.

I luoghi sicuri

Ma anche quando il rischio viene individuato, mettere in sicurezza una donna che subisce violenza non è semplice: le case rifugio costano molto e serve un’assistenza costante, per le donne e spesso anche per i minori a carico, e i fondi pubblici – quando e se arrivano in tempo – non coprono tutte queste spese. Esiste il Reddito di Libertà, un contributo di 530 euro al mese, destinato a sostenere l’indipendenza economica delle donne seguite dai centri antiviolenza o dai servizi sociali. Ma ha una durata di massimo un anno e non è rinnovabile (e comunque, nel 2025 delle 1.179 richieste arrivate ne sono state accolte solo 581).

Una responsabilità collettiva

Tre anni fa il femminicidio di Giulia Cecchettin ha scosso le nostre piazze, i media e anche le nostre certezze. Per la prima volta, una voce diversa ha attraversato le televisioni di tutto il Paese denunciando la violenza di genere come un problema culturale e strutturale. Ha definito il femminicidio un «delitto di potere» richiamando l’attenzione su comportamenti normalizzati e del tutto disfunzionali, dal controllo al possesso. La sorella Elena Cecchettin ha acceso una luce sulla responsabilità collettiva, richiamando donne e – soprattutto – uomini a intervenire per scardinare un sistema interiorizzato che si fa fatica a disconoscere. Un sistema che condiziona anche il modo in cui le istituzioni riconoscono la violenza, intervengono e costruiscono strumenti per prevenirla.