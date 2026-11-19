Dopo oltre 18 ore di negoziati, il testo arriva al voto tra le divisioni sul significato della parola «gender» e sulla sovranità degli Stati. L'Italia lo sostiene, ma solleva alcune riserve sul linguaggio utilizzato. Solo la Somalia si oppone

Centosettantacinque Paesi a favore, sei astenuti e un solo voto contrario. Alle Nazioni Unite la risoluzione contro la violenza sulle donne raccoglie un consenso quasi unanime, ma tra i Paesi che scelgono di non sostenerla ci sono anche gli Stati Uniti. Washington contesta alcuni passaggi del testo che riguardano l‘aborto e i diritti riproduttivi. E al momento del voto, insieme a Russia, Argentina e altri tre Paesi, decide di astenersi. L’unico no arriva dalla Somalia.

Che cosa prevede la risoluzione

Il testo, approvato dalla Terza Commissione dell’Assemblea Generale dell’Onu il 17 novembre, dovrà ricevere il via definitivo entro la fine dell’anno. Presentato da Francia e Paesi Bassi, il documento vuole prevenire le uccisioni di donne e ragazze legate al genere, intervenendo sulle forme di violenza che spesso le precedono: minacce, abusi e aggressioni. «Il femminicidio non è inevitabile. Può e deve essere prevenuto», ha ricordato la delegazione olandese.

Perché gli Stati Uniti si sono astenuti

Gli Stati Uniti assicurano di condividere l’obiettivo di contrastare la violenza di genere. Ma non accettano alcuni passaggi della risoluzione, a cominciare da quelli che riguardano la salute sessuale e riproduttiva e l’accesso all’aborto sicuro. «Non esiste un diritto internazionale all’aborto», ha dichiarato la delegazione americana, sostenendo che nessuno Stato possa essere obbligato a finanziare o facilitare l’interruzione di gravidanza. Washington teme, inoltre, che il documento possa essere utilizzato dalle Nazioni Unite per esercitare pressioni sui Paesi affinché modifichino le proprie leggi sull’aborto. Per questo ha richiamato la Geneva Consensus Declaration, una dichiarazione internazionale che rivendica la sovranità degli Stati in materia di salute e diritti riproduttivi. Gli Stati Uniti hanno sollevato obiezioni anche sull’uso della parola gender, precisando di riconoscere soltanto i due sessi, maschile e femminile.

Lo scontro sugli emendamenti e la posizione dell’Italia

Durante i negoziati, durati oltre diciotto ore, l’Egitto aveva proposto un emendamento per richiamare il rispetto delle legislazioni nazionali e dei valori culturali e religiosi nell’applicazione della risoluzione. Una modifica contestata da Francia, Messico e Unione europea, secondo cui avrebbe rischiato di indebolire gli impegni degli Stati nella protezione delle donne. La proposta è stata fermata da una mozione procedurale prima di arrivare al voto di merito.

Anche la Russia ha tentato di modificare il documento, chiedendo di eliminare o riformulare alcuni riferimenti alla violenza di genere, alle discriminazioni e agli abusi nelle relazioni intime. E anche in questo caso, le modifiche non sono passate. L’Italia ha votato a favore, pur esprimendo alcune riserve sul linguaggio utilizzato. Roma avrebbe preferito che il titolo della risoluzione facesse riferimento direttamente al femminicidio, termine ritenuto più preciso per indicare l’uccisione di una donna in quanto donna.

Il voto arriva a una settimana dal 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Secondo gli ultimi dati globali diffusi da UN Women e dall’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine, nel 2024 circa 50mila donne e ragazze sono state uccise da partner o familiari. Sono 137 al giorno, una ogni dieci minuti.