Elena Cecchettin, i tre anni senza Giulia: «Non voglio ricordarla soltanto per quello che è successo»

La 27enne racconta al Corriere della Sera come è cambiata la sua vita dopo il femminicidio della sorella. I vestiti che continua a indossare, le fotografie e il desiderio di ricominciare, l'impegno nella lotta contro la violenza di genere. E su Filippo Turetta: «Non voglio parlare di lui»

Ci sono momenti in cui Elena Cecchettin pensa ancora di scrivere un messaggio a sua sorella Giulia. «Se sono sovrappensiero mi capita ancora di dirmi: adesso le scrivo», racconta al Corriere della Sera. Sono passati tre anni dall’11 novembre 2023, quando Giulia Cecchettin fu uccisa a 22 anni dall’ex fidanzato Filippo Turetta, poi condannato all’ergastolo. Elena, che oggi ha 27 anni, sta cercando di andare avanti. «Voglio che le cose belle di lei e quello che ha fatto nella sua vita siano nel mio presente, non voglio ricordarla soltanto per quello che è successo».

I ricordi di Giulia e la vita dopo il femminicidio

All’inizio, racconta Elena, il pensiero di sua sorella accompagnava ogni gesto. «Quando facevo qualcosa che lei sarebbe stata contenta di sapere mi dicevo: ora lo racconto a Giulia…». Oggi prova a vivere il ricordo in maniera diversa, «non solo per star male e piangere, ma per tutto il bene e il bello che mi ha lasciato». Indossa i vestiti di Giulia, guarda le fotografie insieme al fratello Davide e cerca di custodire ciò che la sorella le ha lasciato. Cercando di tornare a fare le cose che amava prima di perdere Giulia. «Voglio essere la stessa di prima, investire sulle cose che amo senza dimenticare mia sorella. Anzi: voglio farlo per lei». È il suo modo di non rimanere, come dice lei stessa, «incastrata nel passato».

L’impegno contro la violenza sulle donne

Nell’intervista c’è però un argomento sul quale Elena preferisce non soffermarsi: Filippo Turetta, l’assassino di sua sorella. «Non voglio parlare di lui», risponde alla domanda che lo riguarda. A pochi giorni dal femminicidio, Elena aveva denunciato pubblicamente la cultura patriarcale e quella che aveva definito la «piramide della violenza». Da allora è diventata una delle voci più riconoscibili nella lotta contro la violenza di genere, finendo anche nel mirino di insulti e attacchi sui social. «Ma il dolore che stavo vivendo era talmente grande e incomparabile che nessun’altra cosa poteva scalfirlo; niente poteva ferirmi ulteriormente», racconta.

Per Elena la cultura contro la violenza di genere si coltiva ogni giorno. «Non è una cosa astratta», spiega, perché «siamo noi che la costruiamo, non si crea da sola». E aggiunge: «È nelle nostre mani», attraverso «le nostre azioni, con quello che diciamo e che pensiamo, con quello che facciamo». Il prossimo 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Elena tornerà in piazza: «Nonostante tutto io spero di vedere delle differenze, un giorno».